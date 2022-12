Lallianzuala Chhangte et Greg Stewart sur The Mark alors que Mumbai City bat le Chennaiyin FC 2-1

Le Mumbai City FC a battu le Chennaiyin FC 2-1 lors d’un match de la Super League indienne 2022-23 au Mumbai Football Arena samedi.

Petar Sliskovic de Chennaiyin a marqué le premier but du match à la 34e minute avant que Lallianzuala Chhangte (38e) et Greg Stewart (57e) ne marquent pour Mumbai City.

Chennaiyin a obtenu quatre corners au premier quart pour son attaque continue dans la moitié de terrain adverse, mettant immédiatement la pression sur la ligne de défense de Mumbai City.

Coupe Davis : L’AITA nomme une équipe indienne de cinq hommes pour le barrage du Groupe mondial 1 contre le Danemark

C’est l’attaquant en forme de Chennaiyin, Sliskovic, qui a sorti l’impasse en convertissant brillamment la passe de Julius Duker dans la surface. C’était le sixième but de la saison de la star croate et sa première frappe sans tête.

Mumbai City a mis quatre minutes pour égaliser les scores à la 38e minute lorsque Chhangte a marqué le premier but des hôtes pour les mener 1-1 à la pause.

Stewart a donné les devants aux Islanders pour la première fois de la soirée lorsqu’il a marqué leur deuxième but à la 57e minute. Six minutes plus tard, Anirudh Thapa, qui remplaçait Sourav Das, avait failli égaliser les visiteurs mais sa frappe manquait le cadre d’un cheveu.

A lire aussi : Marcus Rashford Pens prolonge son contrat avec Manchester United

C’était la deuxième victoire de Mumbai City de la saison contre Chennaiyin. Chennaiyin affrontera désormais le Jamshedpur FC lors d’un match à l’extérieur le 7 janvier, tandis que Mumbai City affrontera l’Odisha FC le 2 janvier lors de son prochain match.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)