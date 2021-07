L’alliance pétrolière de l’OPEP dans l’impasse entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient étroitement alignés ces dernières années, reflétant la relation naissante qui s’était développée entre le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed bin Zayed et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Les deux dirigeants de facto étaient si proches que les deux pays se sont lancés ensemble dans une guerre au Yémen et ont rompu les liens avec le Qatar voisin. Fin 2017, les deux nations ont annoncé un nouveau partenariat pour se coordonner dans tous les domaines militaire, politique, économique, commercial et culturel.