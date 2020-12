NATIONS UNIES – Une alliance mondiale de plus de 1000 organisations a annoncé des promesses de 20,6 milliards de dollars pour aider les femmes, les nouveau-nés, les jeunes enfants et les adolescents à faire face à la pandémie du COVID-19 ainsi qu’à des problèmes de longue date.

Le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile, qui est hébergé par l’Organisation mondiale de la santé, affirme que 16,1 milliards de dollars sont de nouveaux engagements pour lutter contre le COVID-19, 2,2 milliards de dollars sont de l’argent frais non lié au coronavirus et 2,3 milliards de dollars sont de nouveaux fonds pour programmes.

Les pays à revenu faible et intermédiaire, dont l’Afghanistan, l’Inde, le Kenya, le Libéria et le Nigéria, ont promis un total de 6,6 milliards de dollars, tandis que 14 milliards de dollars provenaient de l’aide internationale et de subventions de l’Allemagne, du Canada, de la Suède, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Fondation Bill & Melinda Gates, dit le partenariat. Les promesses ont été annoncées jeudi et vendredi.

L’ancienne Première ministre néo-zélandaise Helen Clark, qui préside le partenariat, a déclaré: «Nous craignons que les ressources – insuffisantes au départ – soient détournées pour répondre à la pandémie de COVID-19.»

Clark, qui a également dirigé l’agence de développement des Nations Unies de 2009 à 2017, a déclaré que les 20,6 milliards de dollars permettront aux femmes, aux enfants et aux adolescents d’accéder aux services de santé et aux protections sociales prioritaires tout au long de la crise du COVID-19 et des périodes de rétablissement.

___

L’ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

– Les camions équipés du premier vaccin COVID-19 aux États-Unis se préparent à rouler

– Brazi l publie un plan de vaccination pandémique avec des trous

– Le concert de Barcelone teste l’utilisation du dépistage du COVID-19 le jour même

– Le coronavirus se propage rapidement dans la vallée de San Joaquin en Californie et remplit ses hôpitaux. Il possède le moins de lits disponibles dans les unités de soins intensifs de toutes les régions de Californie, une réalité effrayante qui, espèrent les responsables de la santé, convaincra davantage de personnes de porter des masques et de se distancer socialement.

– L’Italie récupère un record dont personne ne veut: le plus grand nombre de décès de coronavirus en Europe. L’Italie essaie toujours de trouver comment protéger ses personnes âgées vulnérables.

L’histoire continue

– Le gouvernement français donne aux résidents des maisons de retraite plus de liberté pour les vacances de fin d’année, leur permettant de passer du temps avec leurs familles et de recevoir des visites même s’ils sont positifs pour le COVID-19.

___

Suivez la couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak

___

VOICI CE QUI SE PASSE D’AUTRE:

SAN DIEGO – Le procureur général de Californie a demandé aux propriétaires de deux clubs de strip-tease de suivre les ordres car il a déclaré qu’ils violaient la nouvelle politique de séjour à la maison de l’État, qui interdit les rassemblements sociaux dans le but de limiter la propagation du coronavirus.

Dans une lettre envoyée vendredi à Midway Ventures LLC et F-12 Entertainment Group, les propriétaires de Pacers Showgirls International et Cheetahs Gentlemen’s Club, respectivement, Xavier Becerra a déclaré que les clubs devaient changer leurs politiques car ils enfreignaient l’ordonnance, publiée en décembre. 6, qui couvre le sud de la Californie.

Becerra a déclaré que l’État intenterait une action en justice si les entreprises ne se conformaient pas.

Les clubs n’ont pas pu être contactés immédiatement pour commenter.

___

TOKYO – Les cas quotidiens de coronavirus au Japon ont dépassé les 3000 pour la première fois tandis que le gouvernement retarde des mesures plus strictes de peur de nuire à l’économie avant la saison des vacances.

Les 3030 nouveaux cas, dont 621 à Tokyo, ont porté le total national du Japon à 177 287 avec 2562 décès, a déclaré dimanche le ministère de la Santé.

Les experts affirment que les cas graves sont en augmentation dans tout le pays, faisant peser une charge sur les hôpitaux et affectant le traitement médical quotidien des autres patients. Ils ont exhorté les autorités à prendre des mesures telles que la suspension des déplacements à l’extérieur de la ville et la demande de fermeture anticipée des magasins.

Des sondages récents dans les médias montrent que les cotes de soutien du gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga ont chuté d’environ 20 points, contre 70% environ au cours de ses trois premiers mois en fonction au milieu du mécontentement du public face à sa gestion du coronavirus.

Le Japon a émis un état d’urgence non contraignant au printemps et a survécu à des pics d’infection antérieurs sans verrouillage. Les experts disent que la résurgence continue de la saison sèche et froide serait un défi plus important.

___

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud a établi un autre record pour son total quotidien de coronavirus avec 1030, alors que les autorités luttent pour supprimer la propagation virale.

L’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a déclaré dimanche que les cas supplémentaires, dont deux décès, avaient porté le nombre de cas nationaux à 42 766 avec 580 décès.

Environ 80% des nouveaux cas ont été découverts dans la région densément peuplée de Séoul, où les autorités ont fermé les boîtes de nuit et autres lieux à haut risque, interdit les repas de fin de soirée et pris d’autres mesures pour ralentir la propagation. Mais ces mesures ont eu peu d’effet.

Le Premier ministre Chung Sye-kyun a déclaré samedi que son gouvernement pourrait devoir appliquer ses règles de distanciation sociale au plus haut niveau si le virus ne ralentissait pas. De telles restrictions interdiraient un rassemblement de plus de 10 personnes, fermeraient les écoles, les théâtres et les grands magasins et suspendraient les ligues sportives professionnelles.

___

BALTIMORE – Les États-Unis ont enregistré plus de 16 millions de cas de COVID-19, de loin le plus grand nombre de tous les pays du monde, selon les données conservées par l’Université Johns Hopkins.

Les cas de virus ont augmenté dans une grande partie des États-Unis, entraînant un nombre record de décès ces derniers jours.

L’Inde et le Brésil sont les deux seuls autres pays à avoir signalé plus de 3 millions de cas de COVID-19. Dans le monde, plus de 71 millions de cas ont été confirmés. On pense que le nombre réel de cas est beaucoup plus élevé, car de nombreuses personnes n’ont pas été testées et certaines qui contractent la maladie ne présentent pas de symptômes.

Les États-Unis sont également en tête du monde en termes de décès liés au coronavirus à plus de 297600, dont un record de 3309 enregistré vendredi.

Les augmentations surviennent alors que des millions de doses du vaccin COVID-19 développé par Pfizer commencent à arriver dans les hôpitaux américains lundi. Les premiers vaccins iront au personnel hospitalier et à d’autres professionnels de la santé.

Le coronavirus a causé plus de 1,6 million de décès dans le monde.

___

FRESNO, Californie – Les responsables de la santé publique californienne affirment que le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs dans la vaste vallée de San Joaquin est tombé à zéro pour la première fois samedi. Un jour plus tôt, la capacité des soins intensifs dans la région composée de 12 comtés était de 4,5%.

La nouvelle survient alors que les unités de soins intensifs se remplissent à travers la Californie au milieu des cas de COVID-19 en augmentation. La semaine dernière, la vallée de San Joaquin et l’énorme région du sud de la Californie ont reçu l’ordre de suivre les règles anti-COVID-19 les plus strictes dans le cadre d’un nouvel ordre de rester à la maison.

Le débordement des unités de soins intensifs a été un facteur majeur dans la décision du gouverneur Gavin Newsom de mettre en œuvre le nouvel ordre.

___

SPRINGFIELD, Illinois – Les États-Unis ont atteint un record de 3309 décès quotidiens de coronavirus, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Les décès signalés vendredi ont dépassé de 6% le précédent record de 3124 décès signalé mercredi.

Les États-Unis ont également atteint un record quotidien d’infections confirmées à 231 775, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins. C’est près de 4000 de plus que le sommet précédent du 4 décembre.

Les augmentations surviennent alors que des millions de doses du vaccin COVID-19 développé par Pfizer commencent à arriver dans les hôpitaux lundi. Les premiers vaccins iront au personnel hospitalier et à d’autres professionnels de la santé.

Les États-Unis sont en tête du monde pour les cas confirmés avec 15,9 millions et les décès avec plus de 296 000. Le coronavirus a causé plus de 1,6 million de décès dans le monde.

___

WASHINGTON – La Federal Aviation Administration dit que les pilotes peuvent recevoir le vaccin COVID-19 mais ne peuvent pas voler pendant 48 heures.

La FAA dit qu’elle exige la période d’observation «pour maintenir le plus haut niveau de sécurité» dans l’espace aérien qu’elle réglemente. L’observation de 48 heures s’applique également aux contrôleurs aériens.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé vendredi l’utilisation d’urgence d’un vaccin développé par Pfizer et des expéditions sont attendues dans divers États lundi. Le vaccin Pfizer nécessite deux doses à trois semaines d’intervalle. La période de 48 heures s’applique après les deux doses.

La FAA dit qu’elle surveillera la réaction au vaccin. Cela nécessite des périodes d’attente similaires après que les employés de l’aviation ont reçu d’autres vaccins, comme la tuberculose et la typhoïde.

___

ROME – L’Italie a ajouté un autre 649 décès de coronavirus samedi, portant son total officiel à 64036 et un peu moins que le leader européen de la Grande-Bretagne 64.123 morts.

L’Italie pourrait dépasser la Grande-Bretagne alors qu’elle comptait 6 millions d’habitants de moins que les 66 millions du Royaume-Uni, et ne traîne que les États-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique, beaucoup plus grands, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

L’Italie a le plus de décès pour 100 000 habitants parmi les pays les plus touchés. L’Italie a ajouté près de 29000 morts depuis le 1er septembre.

Plus de 1,8 million d’Italiens ont contracté le virus depuis le début de la pandémie. Les experts de la santé disent que les chiffres reflètent un système de soins de santé sous-financé avec peu de lits aux soins intensifs, les retards du gouvernement dans l’imposition de restrictions et une population âgée.

On pense que les cas mondiaux et le nombre de décès sont largement sous-estimés en raison d’infections manquées, de tests limités et de critères de comptage différents.

___

PHOENIX – L’Arizona a signalé 8076 cas confirmés de coronavirus, l’un des plus importants totaux quotidiens de l’État.

Le ministère des Services de santé a signalé 77 décès supplémentaires samedi, augmentant les totaux confirmés de l’État à 402 589 cas et 7 322 décès.

Les cas ont éclipsé les 6983 cas de vendredi en tant que troisième plus grand rapport de cas quotidien, derrière 12314 mardi et 10322 le 1er décembre.

Vendredi, les hospitalisations pour coronavirus ont atteint 3 534, en hausse de 52 par rapport à jeudi et dépassant la pointe estivale de 3 517 le 13 juillet. Il y avait 799 patients dans les unités de soins intensifs.

___

WASHINGTON – Des responsables américains affirment que le premier vaccin COVID-19 du pays commencera à arriver dans les États lundi matin.

Le général de l’armée Gustave Perna a déclaré que les camions seront déployés dimanche matin alors que les sociétés de transport UPS et FedEx commenceront à livrer le vaccin Pfizer à près de 150 centres de distribution à travers les États. 450 sites supplémentaires recevront le vaccin entre mardi et mercredi.

Perna participe à Operation Warp Speed, le programme de développement de vaccins de l’administration Trump. Il dit que le vaccin a été programmé pour arriver lundi matin afin que les agents de santé soient disponibles pour recevoir les vaccins et commencer à les administrer.

___

BOISE, Idaho – Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, a autorisé 150 autres soldats de la Garde nationale de l’Idaho à aider les établissements médicaux à combattre le coronavirus.

Le gouverneur républicain a ajouté les soldats aux 100 soldats qu’il a activés le mois dernier pour aider l’État à faire face à la flambée des infections et des décès. Les 250 soldats contribueront au soutien des tests mobiles, à la décontamination des installations et au dépistage des coronavirus. Ils aident également les banques alimentaires.

Les responsables de l’État disent que près de 120 000 résidents de l’Idaho ont été infectés. Il y a eu 1 151 décès confirmés.

Le taux de positivité est de 20%, bien au-dessus des 5% ou moins recommandés par les fonctionnaires de l’État.

___

VATICAN CITY – Les citoyens du Vatican, les employés et leurs familles commenceront à recevoir le vaccin contre le coronavirus au début de l’année prochaine, selon Vatican News.

Le chef du service de santé du Vatican, le Dr Andrea Arcangeli, dit que le vaccin Pfizer a été choisi, mais que d’autres pourraient être introduits plus tard. Arcangeli dit que les services de santé du Vatican ont planifié une campagne pour souligner l’importance du vaccin, qui peut être administré à toute personne de plus de 18 ans.

Le Vatican, une petite cité-état d’environ 600 habitants au centre de Rome, a renforcé ses mesures contre les coronavirus au milieu d’une résurgence de l’épidémie en Italie, notamment en exigeant des masques de protection à l’intérieur.

En octobre, un résident de l’hôtel du Vatican où vit le pape François et plusieurs gardes suisses ont été testés positifs.

L’Italie a enregistré 1,8 million de cas confirmés et plus de 63 000 décès confirmés, sixième au monde.