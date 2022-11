L’Alliance ministérielle de la région de Lockport Homer organise un service interconfessionnel dimanche – Shaw Local

Mettez de côté les soucis et les soucis du dimanche, au profit de rendre grâce de manière collective.

L’Alliance ministérielle de la région de Lockport Homer tiendra sa troisième célébration communautaire interconfessionnelle de Thanksgiving à 16 h le 20 novembre à l’église luthérienne Shepherd of the Hill au 925 E. 9th St. à Lockport.

Le service exprimera la gratitude à travers une diversité de bénédictions, de prières et de réflexions. De plus, des dons monétaires seront collectés pour le Lockport Resource Center.

Le Lockport Resource Center propose plusieurs programmes aux résidents de la région de Lockport et Homer, notamment une friperie, des secours d’urgence et des bourses d’études.

“Dans une société où nous mettons constamment l’accent sur nos différences, c’est l’occasion de rassembler et de souligner les similitudes que nous partageons tous”, a déclaré le révérend Jon Pederson, pasteur de Shepherd of the Hill. “Et je pense que rendre grâce est quelque chose que nous partageons tous.”

Des représentants des communautés religieuses suivantes participeront: islamique, juif, hindou, chrétien et amérindien, selon Shepherd of the Hill Lutheran Church.

“Nous pouvons tous gagner de l’autre dans la façon dont chacune de nos traditions religieuses rend grâce pendant cette période de Thanksgiving”, a déclaré Pederson et a ajouté plus tard, “” Venez célébrer ce que cette fête est censée être, c’est-à-dire rendre grâce.”

L’Alliance ministérielle de la région de Lockport Homer est un groupe d’églises locales qui travaillent sur les problèmes de la communauté locale.

Selon le centre de ressources de Lockport, Les églises participantes à l’Alliance ministérielle de la région de Lockport Homer comprennent l’église luthérienne Shepherd of the Hill, l’église méthodiste unie Christ de Lockport, la première église congrégationaliste de Lockport, l’église luthérienne Cross of Glory de Homer Glen, l’église épiscopale St.John’s de Lockport, la première église méthodiste unie Église de Lockport, église Legacy Vineyard de Lockport, église chrétienne Parkview et église catholique St. Dennis à Lockport.

Pour plus d’informations, visitez lockportresource.org.