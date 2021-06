l’alliance improbable qui devrait diriger Israël

Une combinaison de photos d’archives montre le ministre israélien de l’Éducation Naftali Bennett s’exprimant à Jérusalem le 14 mai 2018 et le chef du parti Yesh Atid Yair Lapid prononçant un discours à Tel Aviv, Israël, le 24 mars 2021. Ammar Awad ; Amir Cohen | Reuters

C’était une percée de onzième heure, littéralement. Moins de 30 minutes avant son échéance de minuit, le chef du parti d’opposition israélien Yair Lapid a annoncé mercredi soir que lui et son collègue politicien Naftali Bennett – le millionnaire de la technologie à la tête de l’un des partis minoritaires d’extrême droite d’Israël – étaient parvenus à un accord pour former une coalition gouvernementale qui pourrait évincer le Premier ministre de longue date Benjamin Netanyahu. C’est une grosse affaire. Le controversé Netayahu, chef du parti de droite Likoud, est le Premier ministre israélien le plus ancien et en est à sa 12e année au pouvoir malgré de nombreuses accusations de corruption, ce qu’il nie. Et cette alliance nouvellement formée entre ses opposants ne s’est concrétisée qu’après quatre élections peu concluantes en moins de deux ans.

L’arrangement pour Lapid et Bennett repose sur l’accord selon lequel Bennett, qui dirige le parti de droite minoritaire Yamina, deviendra Premier ministre, avec le centriste Lapid comme ministre des Affaires étrangères, jusqu’en 2023. À ce moment-là, Lapid assumerait le poste de Premier ministre. Mais ce n’est pas encore fini – Netanyahu a encore un peu de temps pour riposter, car le vote confirmant le nouveau gouvernement n’est pas attendu avant environ 12 jours. Et la fragile coalition entre Lapid et Bennett, et les partis dont ils ont dû obtenir le soutien pour atteindre le nombre magique d’une majorité de 61 sièges au Parlement israélien, ou Knesset, déconcerte de nombreux spectateurs. Les partis constituant le futur gouvernement probable d’Israël représentent un vaste éventail d’idéologies politiques différentes : droite, gauche, centriste – et pour la première fois, les partis arabes et islamistes aussi.

Limitations « considérables » au pouvoir

Lapid, l’ancien présentateur de télévision et ministre des Finances de 57 ans, est décrit comme étant politiquement de centre-gauche. Il soutient une solution à deux États avec les Palestiniens et le respect des valeurs laïques. Bennett et son parti de droite Yamina, quant à eux, sont sans vergogne nationalistes et soutiennent l’expansion des colonies israélo-juives dans le territoire occupé de Cisjordanie, ce qui a déclenché à plusieurs reprises des conflits et des condamnations internationales. Le parti islamiste arabe Raam, un partenaire improbable dans l’alliance, est susceptible de faire pression pour plus de financement et un meilleur traitement pour les communautés arabo-israéliennes. L’une des seules choses qu’ils ont tous en commun est le désir de renverser Netanyahu. Bennett était en fait un protégé de Netanyahu, ancien ministre de la Défense.

Mais même s’il devient lui-même Premier ministre, Bennett sera beaucoup plus limité dans ce qu’il peut faire, étant donné que son pouvoir repose sur le soutien de tant d’autres partis aux idéologies radicalement différentes de la sienne. « Même dans la mesure où l’idéologie (de Bennett) est similaire à celle de Netanyahu, ou même un peu plus belliciste sur certaines questions, les limites sont beaucoup plus considérables que celles auxquelles Netanyahu a été confronté », Ofer Zalzberg, directeur du programme Moyen-Orient à l’Institut Herbert C. Kelman, a déclaré à CNBC depuis Jérusalem. « Toute décision majeure devra passer le droit de veto de Lapid », a déclaré Zalzberg. « Lapid soutient publiquement une solution à deux États et s’oppose publiquement à toute forme d’annexion, donc de ce point de vue, le parti de Lapid est également considérablement plus grand que celui de Bennett et il y a d’autres partis de gauche dans la coalition… donc l’idéologie de Bennett devra faire face à d’importantes contraintes de la coalition. » La coalition dépendra également du soutien actif de Raam, le parti islamiste, et du soutien passif d’autres partis arabes, a ajouté Salzbourg, ce qui, selon lui, « peut conduire à son renversement ». « Il est sans précédent qu’une coalition israélienne soit basée sur le soutien actif d’un parti arabe non sioniste. Cette coalition aura donc intérêt à traiter différemment les citoyens palestiniens arabes d’Israël », a-t-il déclaré.

Une approche différente de Washington ?

En même temps, « Lapid est pragmatique. Il n’est pas de gauche, il n’est pas de droite, il est pragmatique », a déclaré Gideon Rahat, chercheur principal à l’Institut israélien de la démocratie et membre du corps professoral du département de sciences politiques de l’Université hébraïque de Jérusalem. « S’il y avait un règlement qui satisferait la sécurité d’Israël, il le soutiendrait. » Ils sont tous deux favorables à des politiques économiques libérales et à une réforme du système judiciaire, a déclaré Rahat. Mais « Bennett est plus intransigeant en termes de sécurité… En ce qui concerne les Palestiniens, il est clair que Bennet est de droite et Lapid est pragmatique.