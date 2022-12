L’alliance Gavi pourrait mettre fin à l’initiative de partage des vaccins Covax

Commentez cette histoire Commentaire

Une organisation à la tête de l’initiative Covax pour vacciner le monde contre le coronavirus se demande s’il faut mettre fin au projet. C’est une décision qui changerait la façon dont les institutions de santé mondiales abordent le covid-19, selon les experts, le traitant comme une maladie de routine plutôt qu’une urgence de santé publique. Lors d’une réunion de deux jours à Genève cette semaine, les membres du conseil d’administration de Gavi, l’Alliance du vaccin, envisagent un plan pour éliminer progressivement l’initiative de partage de vaccins après 2023, selon un document interne du conseil obtenu par le Washington Post.

Gavi est une organisation à but non lucratif qui fournit une gamme de vaccins aux pays en développement. Il s’est associé à l’Organisation mondiale de la santé et à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pour créer Covax au début de la pandémie.

Au mois dernier, l’initiative avait expédié plus de 1,8 milliard de vaccins contre le coronavirus dans 146 pays, aidant les pays à revenu faible et intermédiaire à accéder à des vaccins vitaux au milieu d’une pandémie mondiale. Mais il n’a pas non plus atteint ses objectifs ambitieux, selon les critiques, y compris un objectif récent de vacciner 70% de la population mondiale contre le virus d’ici la mi-2022.

Selon la proposition actuelle, Gavi lancerait un nouveau programme de vaccination contre le coronavirus en 2024-2025, mettant fin à son soutien à la distribution de vaccins dans 37 pays à revenu intermédiaire, tout en fournissant un « financement catalytique » pour les campagnes de vaccination dans ces pays.

Les 54 pauvres les pays traditionnellement éligibles au financement de Gavi continueraient de recevoir gratuitement des doses de vaccin contre le coronavirus, et Gavi couvrirait 70 % des coûts de livraison totaux estimés.

La proposition de mettre fin à Covax a été rapportée pour la première fois par le New York Times. Dans le cadre de ce plan, a rapporté le Times, les livraisons de vaccins contre le coronavirus dans les 54 pays éligibles seraient intégrées au programme de vaccination standard de Gavi et dirigées en particulier vers les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables.

Le conseil pourrait approuver la proposition à la fin de sa réunion jeudi, mais le sort de l’initiative n’est pas scellé. Une faction représentant plusieurs pays nordiques, ainsi que la Suisse et les Pays-Bas, a soumis un amendement au conseil qui nécessiterait un examen et une analyse plus approfondis avant que Gavi ne décide de mettre fin à Covax, selon le document obtenu par The Post.

“Afin de préserver un environnement sain pour le débat et la discussion, nous ne commenterons pas les histoires basées sur des documents confidentiels du Conseil”, a déclaré mercredi un porte-parole de Gavi dans un communiqué. L’OMS n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Covax a été confronté à des défis dès le début, notamment un financement insuffisant et des retards d’approvisionnement alors que les pays riches – y compris les États-Unis – ont pris des doses au début de la pandémie.

Depuis ce mois-ci, seulement 68,6 % de la population mondiale a été vaccinée avec au moins une dose, selon Our World in Data. Dans les pays à faible revenu, ce chiffre est en moyenne d’environ 25 %.

“L’écriture est sur le mur depuis de nombreux mois, probablement six mois, que Gavi allait mettre fin à Covax”, a déclaré Lawrence Gostin, expert mondial en droit de la santé à l’Université de Georgetown.

Deux facteurs principaux semblent être en jeu, a-t-il déclaré : la chute de la demande de vaccinations contre les coronavirus dans les pays à faible revenu et « une croyance mondiale large et croissante selon laquelle la phase d’urgence du covid touche à sa fin ».

Pourquoi Covax, le meilleur espoir de vacciner le monde, était voué à tomber abattu

Covax était la principale source de vaccins contre les coronavirus pour les pays d’Afrique, selon Githinji Gitahi, directeur général d’Amref Health Africa, une ONG de développement de la santé basée au Kenya.

“Covax a livré”, a déclaré Gitahi, qui fait également partie d’un groupe de travail covid-19 à l’échelle du continent. “Il n’a pas livré à temps. Et la raison pour laquelle il n’a pas été livré à temps, et a donc entraîné une grande inégalité, est que les pays à revenu élevé ont accumulé tous les vaccins disponibles que Covax était censé acheter.

Au cours de la dernière année et demie, les dons des pays riches ont aidé Covax à livrer des doses aux pays en développement. Mais certaines doses ont été données si près de leur date de péremption que les autorités les ont rejetées ou jetées.

Aujourd’hui, le marché mondial est inondé de vaccins contre le coronavirus. Mais la demande a chuté, même dans les régions les moins vaccinées, en partie à cause de la faiblesse des infrastructures vaccinales et de la réticence à la vaccination dans les pays en développement, a déclaré Gostin.

Le déclin de l’intérêt des donateurs peut également être en cause dans les discussions sur l’avenir de Covax, a déclaré Peter Maybarduk, un avocat de l’organisation de défense Public Citizen qui se concentre sur la politique en matière de drogue.

Peu de temps après son entrée en fonction l’année dernière, le président Biden a signé avec Covax, que l’administration Trump avait choisi de ne pas rejoindre. Les États-Unis ont depuis expédié plus de 671 millions de doses de vaccins vers des pays du monde entier, selon les chiffres du Département d’État, mais le Congrès n’a pas encore approuvé plus de financement pour la réponse mondiale aux coronavirus malgré les pressions répétées de l’administration depuis le printemps.

Pourquoi l’Afrique est dangereusement loin derrière la vaccination contre le coronavirus

Pour faire progresser l’équité mondiale en matière de vaccins, la question la plus importante n’est pas ce qu’il advient de Covax, mais plutôt comment renforcer les capacités de vaccination dans les pays en développement, a déclaré Gitahi.

“Il s’agit de dire : ‘Qu’en est-il des systèmes mondiaux, et comment pouvons-nous éliminer l’iniquité de manière permanente, sans avoir à chercher des véhicules à court terme à l’avenir ?'”