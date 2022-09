L’alliance d’un homme de Kelowna perdue pendant 17 ans est revenue quelques jours avant l’anniversaire marquant

Un homme de Kelowna, en Colombie-Britannique, dit qu’il ne s’attendait pas à revoir son alliance après l’avoir perdue dans Pentiction Channel il y a près de deux décennies.

Le mois dernier, la GRC de Penticton ont publié une déclaration dans laquelle ils ont dit qu’ils cherchaient pour un couple nommé Stephanie et Noel après qu’un résident local a trouvé la bague en nageant dans le canal et l’a remise à la police.

“Mon beau-père m’a contacté. Il avait vu un article sur un autre site d’information et me l’avait envoyé en disant : ‘Est-ce que c’est à toi ?'”, a déclaré Noel Nissen à CBC News.

« Je me suis dit : « Ouais, c’est totalement à nous », mais cette bague a été perdue il y a si longtemps. J’étais complètement sous le choc.

Noel a déclaré avoir perdu la bague il y a 17 ans, lors d’un voyage d’été avec leurs amis quelques années seulement après leur mariage.

“Nous étions allés flotter sur le canal avec des amis à nous et … nous étions en route vers la voiture quand j’ai réalisé que ma bague avait disparu”, a-t-il déclaré.

Noel a dit qu’il avait remplacé l’alliance par une autre à 50 $ après l’avoir perdue. (Soumis par Noel Nissen)

Noel a dit qu’il avait paniqué, mais qu’il ne pouvait rien faire de plus.

“Vous ne pouvez vraiment rien y faire. Nous n’allions pas nécessairement chercher sur la chaîne, alors nous nous sommes dit:” D’accord, eh bien, c’est ce que c’est, et c’est parti. “”

Il a fini par le remplacer par un autre à une fraction du prix.

“J’ai fini par acheter une autre bague qui coûtait 50 dollars… et cette bague a duré 17 ans.”

Il a déclaré que le bijou perdu était revenu dans un état presque parfait et juste à temps pour leur 20e anniversaire de mariage.

Noel a déclaré que l’anneau était revenu dans un état presque parfait après avoir été dans l’eau pendant 17 ans. (Soumis par Noel Nissen)

“Vous ne croiriez pas à quel point il est en bon état après 17 ans dans le canal. J’aurais pensé avec certitude qu’il aurait été usé par des années d’eau et de sable qui le recouvraient.”

Pour célébrer leur anniversaire marquant, Noel a déclaré qu’ils partaient en voyage en famille ce printemps et peut-être une escapade romantique pour deux l’année prochaine.

La bague sentimentale a été rendue quelques jours avant le 20e anniversaire de mariage du couple. (Soumis par Noel Nissen)

“Nous n’avons pas autant d’enfants autour… alors c’est un nouveau chapitre et ça [ring] célèbre cela pour nous. Dans la maladie et dans la santé, pour le meilleur et pour le pire.”

Il a dit qu’ils aimeraient remercier le nageur qui a trouvé l’anneau et l’a remis à la police.

“La personne qui a rendu la bague l’a fait de manière anonyme. Nous aurions adoré la remercier comme il se doit.”

La GRC de Penticton se dit heureuse du rôle qu’elle et la communauté ont pu jouer dans le retour de l’anneau.

“Joyeux 20 !” ont-ils écrit dans un communiqué.