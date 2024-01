L’alliance du Bihar divisée sur Bharat Ratna ? Rahul Gandhi parle de « politique symbolique » | Dernières nouvelles Inde

Le parti du Congrès a renouvelé mercredi son appel à un recensement des castes à l’échelle nationale en saluant la décision du gouvernement de Narendra Modi de conférer à titre posthume le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile du pays, au double ministre en chef du Bihar et icône socialiste Karpoori Thakur.

Député du Bihar CM Tejashwi Yadav (à gauche), CM Nitish Kumar, chef du Congrès Rahul Gandhi.

Le secrétaire général du Congrès, Jairam Ramesh, chargé de la communication, a affirmé que cette décision reflétait le « désespoir et l’hypocrisie » du gouvernement Modi.

« Bhagidari Nyay est l’un des cinq piliers du Bharat Jodo Nyay Yatra. Il faudra comme point de départ un recensement des castes à l’échelle nationale », a déclaré Ramesh dans un message sur les réseaux sociaux sur X.

Soulignant l’appel répété de Gandhi à publier les données du recensement des castes de 2011, Ramesh a déclaré que le gouvernement avait refusé de le faire et de s’engager à mener un recensement des castes actualisé à l’échelle nationale.

“Réaliser un recensement des castes pour permettre la participation de toutes les sections serait vraiment l’hommage le plus approprié à Jananayak Karpoori Thakur ji, mais le gouvernement Modi s’en détourne”, a-t-il ajouté.

Alors que Rahul Gandhi a salué la décision, il a également critiqué le centre pour ne pas avoir publié le recensement social et économique des castes.

« Le pays a désormais besoin d’une véritable justice, et non d’une politique symbolique. »

«Je rends un hommage respectueux à Jannayak Karpoori Thakur ji, un guerrier incomparable de la justice sociale, à l’occasion de son centenaire de naissance. Il est certainement un joyau précieux de l’Inde et la décision de lui décerner Bharat Ratna à titre posthume est la bienvenue.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir au Centre et les partenaires de l’alliance au Bihar – en particulier le JD(U) dirigé par Nitish Kumar et le RJD de Lalu Prasad Yadav – se sont précipités pour revendiquer le mérite de la décision du gouvernement d’attribuer Bharat Ratna à Karpoori Thakur. .

« Nous réclamons Bharat Ratna pour l’icône socialiste Karpoori Thakur depuis plusieurs années. Il s’est battu tout au long de sa vie pour la cause des couches les plus faibles et marginalisées de la société. Il était profondément préoccupé par l’amélioration des sections les plus faibles. Je remercie le gouvernement central d’avoir annoncé ce prix au grand leader socialiste », a posté sur X le député CM du Bihar et leader du RJD, Tejashwi Yadav.

Le leader du RJD a également partagé ses anciens discours sur le site de microblogging dans lesquels il a été vu exigeant Bharat Ratna pour Thakur.

Nitish Kumar a remercié le Premier ministre Modi pour la décision de confier Bharat Ratna à son mentor politique et a affirmé que cela enverrait un message positif aux couches défavorisées.

“Je réclame depuis longtemps Bharat Ratna pour Karpoori Thakur. Je suis ravi de cette annonce. Elle concrétise une demande de longue date du JD(U)”, a déclaré Kumar.

Thakur était connu pour ses contributions à la justice sociale et ses efforts visant à élever les couches marginalisées de la société.

Il a été ministre en chef du Bihar pendant deux mandats non consécutifs. Son premier mandat s’est déroulé de décembre 1970 à juin 1971 et son deuxième mandat de décembre 1977 à avril 1979. Thakur était associé au mouvement socialiste et était un dirigeant éminent du parti Janata. Il était également connu pour avoir mis en œuvre la « Formule Karpoori Thakur », qui visait à réserver des emplois gouvernementaux aux classes économiquement arriérées.

