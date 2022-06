L’alliance dirigée par les États-Unis est frustrée par les sanctions contre la Russie

“Comme tous les plans de bataille, le plan transatlantique original pour imposer des sanctions sévères et paralysantes à la Russie s’est heurté à la réalité après le début de la guerre, et les dirigeants occidentaux ont été poussés à faire des choses qu’ils n’avaient pas initialement prévues ou qu’ils ne voulaient pas faire – à savoir imposer des sanctions au secteur pétrolier et gazier russe », a déclaré M. Weiss.

De plus, l’inflation a augmenté plus rapidement que ne l’avaient prévu les responsables de la Maison Blanche. M. Biden a blâmé la “hausse des prix de Poutine” pour la hausse des coûts, bien que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait déclaré cette semaine à une commission sénatoriale que “l’inflation était élevée auparavant – certainement avant que la guerre en Ukraine n’éclate”.

Les responsables américains mettent en garde contre la sous-estimation du choc économique subi par la Russie. M. Blinken a déclaré vendredi à Berlin que de nombreux économistes prédisent que le produit intérieur brut de la Russie se contractera de 10 à 15 % cette année. Moscou a “jusqu’à présent empêché un effondrement économique en prenant des mesures extraordinaires pour soutenir sa monnaie, mais ces tactiques ne sont pas viables car le plein impact des sanctions occidentales et des restrictions commerciales commence à se faire sentir”, a-t-il ajouté.

M. Blinken a également noté que les contrôles à l’exportation signifient que la Russie a peu de choses qu’elle peut acheter avec ses revenus pétroliers. Et il a déclaré que les stocks d’articles comme les iPhones seront bientôt épuisés, laissant les Russes de plus en plus démunis.

FAQ sur l’inflation Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est une perte de pouvoir d’achat au fil du temps, ce qui signifie que votre dollar n’ira pas aussi loin demain qu’aujourd’hui. Il est généralement exprimé comme la variation annuelle des prix des biens et services courants tels que la nourriture, les meubles, les vêtements, les transports et les jouets. Qu’est-ce qui cause l’inflation? Cela peut être le résultat d’une demande croissante des consommateurs. Mais l’inflation peut également augmenter et diminuer en fonction d’évolutions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les conditions économiques, telles qu’une production pétrolière limitée et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’inflation est-elle mauvaise ? Cela dépend des circonstances. Des hausses de prix rapides sont synonymes de problèmes, mais des hausses de prix modérées peuvent entraîner une hausse des salaires et une croissance de l’emploi. L’inflation peut-elle affecter le marché boursier? Une inflation rapide entraîne généralement des problèmes pour les actions. Les actifs financiers en général se sont historiquement mal comportés pendant les booms inflationnistes, tandis que les actifs corporels comme les maisons ont mieux conservé leur valeur.

Un haut responsable du département d’État a déclaré que l’impact des sanctions est clair sur le terrain à Moscou : les magasins de luxe autour de la Place Rouge, y compris ceux vendant des fourrures, des sacs Gucci et des Lamborghini, ont fermé pour l’instant. L’inflation est élevée et les gens s’inquiètent pour leur emploi, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler plus librement de questions politiques sensibles. De nombreux Russes fortunés sont partis pour la Turquie et les Émirats arabes unis.