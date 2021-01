L’alliance de Dems en Géorgie est diversifiée et large. Est-ce durable?

ATLANTA (AP) – Le président Donald Trump est venu lundi soir dans les montagnes du nord de la Géorgie pour augmenter le taux de participation dans les bastions conservateurs et conjurer les challengers démocrates qui ont menacé la majorité du Sénat du GOP lors de deux élections de second tour.

Ça n’a pas marché.

L’écrasante coalition blanche, âgée, rurale et exurbaine des républicains a échoué aux candidats au Sénat du GOP lors des élections à enjeux élevés de mardi, tandis que les démocrates ont prouvé que leur alliance qui avait réussi à vaincre Donald Trump dans l’État en novembre n’était pas un hasard.

Les électeurs noirs et jeunes, les banlieusards et les nombreux arrivants récents dans l’État se sont présentés une deuxième fois en deux mois pour soutenir les démocrates, donnant à Jon Ossoff et Raphael Warnock des victoires étroites sur les républicains David Perdue et la sénatrice Kelly Loeffler.

Dans toute la Géorgie, un État du sud profond et diversifié à croissance rapide, les résultats des élections de mardi racontaient la même histoire: le taux de participation record au second tour – plus de 4,4 millions – ne correspondait pas aux 5 millions de votes exprimés en novembre, mais les démocrates se sont constamment rapprochés de leurs rivaux pour reproduire leurs totaux de votes de novembre, même dans les grandes villes où Trump s’est rallié.

C’était vrai dans le comté de Whitfield, dans le nord de la Géorgie, dans le territoire de Trump, où Perdue et Loeffler ont obtenu 89% des voix remportées par Perdue aux élections générales, alors qu’il dirigeait tous les candidats au Sénat au premier tour de scrutin. Ce serait une performance impressionnante dans la plupart des ruissellements, qui voient presque toujours une baisse de participation. Mais Ossoff et Warnock ont ​​géré un peu plus de 90% de leurs totaux de novembre.

Et c’était vrai dans la banlieue d’Atlanta, à la fois les enclaves du nord et plus blanches qui ont assuré pendant deux décennies des victoires à l’échelle de l’État pour les républicains et l’anneau sud des communautés où les électeurs noirs font pencher le registre vers les démocrates. Les démocrates ont également surpassé les républicains dans le métro d’Atlanta, au centre d’une empreinte en constante expansion qui a refait l’économie géorgienne et, maintenant, sa politique.

Derrière les victoires des démocrates – deux mois après que Biden est devenu le premier démocrate depuis 1992 à remporter les élections présidentielles de l’État – se cachent un mélange de facteurs: le double second tour et leurs conséquences nationales ont apporté des ressources sans fond à une infrastructure du parti en expansion depuis des années. .

L’histoire continue

Les électeurs noirs étaient motivés par la possibilité que Warnock devienne le premier sénateur noir de l’État, une réalisation encore plus convoitée deux ans après que la démocrate Stacey Abrams ait manqué de peu de devenir la première femme gouverneure noire de l’histoire des États-Unis.

Et Trump a assombri tout cela alors qu’il semait le chaos au sein de son parti après ses déclarations frauduleuses d’élections truquées et continuait de repousser les banlieusards formés à l’université. Les démocrates ont devancé de peu les républicains de ce groupe, selon AP VoteCast, une enquête menée auprès de plus de 3700 électeurs géorgiens.

Les démocrates affirment que leur nouvelle voie vers le pouvoir en Géorgie durera plus longtemps que le président.

«Nous construisons une coalition multiraciale, multiethnique et multigénérationnelle à l’échelle de l’État – une véritable coalition à l’échelle de l’État depuis des années», a déclaré Lauren Groh-Wargo, qui a géré la campagne 2018 d’Abrams et a été au centre du travail d’organisation mené par une gamme de groupes. à gauche.

Selon AP VoteCast, les démocrates étaient compétitifs avec l’aide de petits mais puissants groupes dans l’État en voie de diversification. Les électeurs noirs – 32% de l’électorat au second tour, selon l’enquête – ont soutenu Ossoff et Warnock presque universellement. VoteCast a montré que les électeurs noirs représentaient 29% de l’électorat de novembre. Cette légère hausse pourrait à elle seule expliquer le basculement des résultats à l’échelle de l’État dans une élection serrée en Géorgie.

Les électeurs des ménages gagnant moins de 50000 dollars représentent environ 40% des électeurs de l’État et environ 6 démocrates soutenus sur 10. Et, alors même que les républicains espéraient que Loeffler pourrait séduire les électrices, les démocrates ont facilement remporté la majorité des femmes des villes et des banlieues, des femmes noires et latines et des femmes diplômées d’université.

La fracture raciale dans l’État était flagrante. Soixante pour cent des électeurs étaient blancs et environ les trois quarts d’entre eux soutenaient les républicains. Les candidats du GOP ont remporté la majorité des électeurs blancs avec et sans diplôme universitaire, à travers les groupes d’âge et les sexes. Environ les deux tiers des électeurs des petites villes et des campagnes ont soutenu Loeffler et Perdue, y compris des proportions comparables d’hommes et de femmes. Les électeurs qui ont vécu en Géorgie pendant plus de 20 ans – environ les deux tiers de tous les électeurs – ont légèrement favorisé le GOP.

Mais ce n’était pas suffisant pour une Géorgie en évolution rapide.

Depuis 2017, les chiffres du recensement montrent qu’environ 280000 personnes se sont installées dans l’État chaque année. Cet afflux a régulièrement éloigné l’État des républicains. Environ 6 électeurs sur 10 qui ont déménagé là-bas au cours des 20 dernières années ont voté pour les démocrates, a constaté VoteCast.

Cette croissance a poussé les banlieues plus profondément dans l’État. La région d’Atlanta s’est étendue en moyenne de 61 miles carrés chaque année entre 1990 et 2010, presque deux fois plus que toute autre ville du pays, selon l’économiste Issi Romem. L’expansion rapide a rendu les banlieues d’Atlanta plus denses et plus diversifiées, un modèle qui a favorisé une amélioration des marges pour les démocrates.

Environ la moitié des électeurs géorgiens au second tour du Sénat ont été identifiés comme suburbains; Les démocrates ont remporté ce groupe de 54% à 46%, selon VoteCast.

Les républicains ont déploré ces pertes dans des endroits qui ont autrefois solidifié les victoires du GOP dans tout l’État.

«Les banlieues, mes amis, les banlieues», a écrit Josh Holmes, ancien haut assistant du chef de la majorité sortant au Sénat, Mitch McConnell, sur Twitter. «Je me sens comme un poney à un tour mais nous y revoilà. Nous sommes passés de l’emploi et de l’économie à… des complots électoraux en 4 ans et – en fait – ils écoutaient!

Par environ 2 contre 1, les électeurs modérés ont favorisé Ossoff et Warnock, selon VoteCast.

Les démocrates ont exploité les banlieues géorgiennes pour obtenir du soutien pendant des années et ont effectivement capitalisé sur l’expansion du courrier et les opportunités de vote anticipé cette saison électorale.

Environ 6 électeurs géorgiens sur 10 disent avoir été contactés au nom de candidats démocrates, contre environ la moitié pour les candidats républicains, selon VoteCast. Les électeurs démocrates étaient à peu près deux fois plus susceptibles que les électeurs républicains de dire qu’ils ont répondu au contact en recevant de l’aide pour s’inscrire, planifier le moment de voter ou voter par absent.

Les preuves sont apparues dans les résultats.

Le comté de Cherokee, banlieue à croissance rapide et banlieue au nord d’Atlanta, reste un trésor de votes républicains, même si les démocrates ont amélioré leur performance depuis des années. Mais Loeffler et Perdue n’ont réussi que 90% du record de novembre de Perdue (près de 100 000) – une perte nette de plus de 9 000 votes. Ossoff a géré 94% de son total de novembre, avec Warnock un point de pourcentage de plus.

Au sud d’Atlanta se trouve le comté de Clayton, qui a la plus forte proportion de votes démocrates dans la région métropolitaine. Le total des votes bruts des démocrates est souvent comparable à celui des républicains à Cherokee. Mardi, Ossoff et Warnock ont ​​géré 96% du total des démocrates en novembre, perdant seulement 3 500 voix. Les républicains correspondaient à moins de 80%.

Groh-Wargo, le stratège et organisateur démocrate, a déclaré que la croissance démographique et les efforts des démocrates dans tout l’État s’intensifieraient, et ne diminueraient pas, après les victoires.

« Le parti qui tend la main et se développe à travers la démographie, la géographie, pour trouver comment se connecter avec tous les électeurs », a-t-elle déclaré, « le parti qui fait cela va être le parti ascendant en Géorgie et dans tout État diversifié. »

___

Fingerhut a rapporté de Washington, Boak de Baltimore.