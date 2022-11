L’alliance de Biden avec la gauche a fonctionné, mais durera-t-elle ?

WASHINGTON (AP) – Joe Biden n’était pas le premier choix des progressistes pour la Maison Blanche en 2020. Et il n’était pas non plus leur deuxième ou troisième.

Mais défiant les attentes, les démocrates libéraux sont devenus les alliés les plus fidèles du président au Congrès au cours de ses deux premières années au pouvoir, aidant à adopter un plan de secours massif contre le COVID-19, un investissement historique dans les infrastructures américaines et des milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique.

Leur alliance était aussi fructueuse qu’improbable. Et il pourrait bientôt être mis à l’épreuve.

Les démocrates se préparent à des pertes lors des élections de mardi qui pourraient leur coûter leur majorité à la Chambre et au Sénat, un résultat qui alimentera certainement les questions sur la direction du parti alors que Biden envisage une autre candidature à la Maison Blanche. Les républicains, optimistes quant à leurs chances de reconquérir le pouvoir, préparent une vague d’enquêtes sur l’administration de Biden et sont certains d’essayer de démêler ses réalisations législatives.

La dynamique entre Biden et le flanc libéral de son parti est celle qui, selon les législateurs, finira par unir les démocrates derrière Biden, même si certains disent ouvertement qu’ils ne veulent pas qu’il se présente à la réélection et d’autres se plaignent que le président est trop enclin à faire des compromis.

“La Maison Blanche va avoir besoin d’alliés pour défendre le président contre les fausses enquêtes que les républicains pourraient tenter de lancer”, a déclaré le représentant californien Ro Khanna, ancien coprésident de la campagne présidentielle 2020 de Bernie Sanders, dans une interview. “La Maison Blanche va avoir besoin de Dems pour défendre le bilan économique de la Maison Blanche.”

Le mouvement des progressistes dans le camp de Biden s’est heurté à de longues difficultés.

Ils sont séparés par des générations et des idéologies, avec Biden, 79 ans – une créature du Sénat axé sur le consensus qui s’est souvenu avec émotion de la façon dont il a pu travailler même avec des ségrégationnistes – originaire d’un établissement du parti souvent méprisant les jeunes législateurs de couleur qui veulent des positions audacieuses sur le changement climatique, la justice raciale et d’autres questions.

Mais une fois que Biden est sorti triomphant des primaires démocrates et des élections générales de 2020, il a recherché l’unité du parti, formant un groupe de travail conjoint avec la campagne Sanders pour élaborer un programme.

Le résultat a été une liste de souhaits de Biden qui ressemblait beaucoup à celle de la gauche : aide COVID-19 radicale, crédits d’impôt pour les familles, collège communautaire gratuit, garde d’enfants universelle, dépenses de travaux publics, politiques de lutte contre le changement climatique.

La Maison Blanche a également pris soin d’entretenir des relations avec les démocrates qui auraient pu être leurs critiques les plus bruyants.

Au cours de l’année écoulée, Biden ou de hauts collaborateurs de la Maison Blanche ont rencontré des membres du caucus progressiste au moins une demi-douzaine de fois, notamment lorsque le président a convoqué directement un rassemblement du groupe juste avant le vote sur les infrastructures en novembre dernier. Biden est apparu aux côtés des progressistes de la Chambre lors d’au moins sept voyages dans leurs districts en septembre et octobre.

Le caucus reçoit beaucoup d’attention d’ailleurs dans l’administration, avec au moins 10 membres du Cabinet ou chefs d’agence rencontrant les progressistes au cours de l’année écoulée, selon un responsable de la Maison Blanche.

Son bureau des affaires législatives a chargé Alicia Molt-West, une ancienne assistante du représentant Mark Pocan, D-Wis., D’être son principal agent de liaison avec le Congressional Progressive Caucus, et elle s’enregistre presque tous les jours. La chef de ce caucus, la représentante de Washington Pramila Jayapal, a eu une ligne directe avec les niveaux les plus élevés de la Maison Blanche, notamment le chef de cabinet Ron Klain, et cela l’a habilitée et a élargi son influence parmi les autres législateurs de Capitol Hill.

“Elle a été une excellente partenaire pour moi et a travaillé en très étroite collaboration avec moi”, a déclaré Biden à propos de Jayapal lors d’un événement en avril à Auburn, Washington.

“L’une des choses que le président m’a dites – et que je ressens vraiment – c’est que nous l’avons soutenu”, a déclaré Jayapal à l’Associated Press. “Nous étions les plus bruyants et les meilleurs défenseurs du programme du président et nous avons vraiment travaillé dur pour défendre ce programme auprès du pays.”

Malgré quelques exceptions flagrantes, une grande partie de la liste de souhaits des progressistes est devenue loi, ce qui témoigne de la volonté des législateurs démocrates d’accepter ce qui était politiquement possible.

“Il y a deux ans, peu de gens auraient imaginé que nous serions en mesure d’adopter le plus grand projet de loi sur le climat de l’histoire, d’émettre des chèques directs pour des millions d’Américains, d’adopter le premier projet de loi majeur sur la sécurité des armes à feu depuis une génération et d’annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante. », a déclaré le représentant du Minnesota Ilhan Omar, membre de la direction du caucus.

Ces efforts n’ont pas été sans douleur.

À leur grande déception, les progressistes ont dû renoncer à leur insistance initiale pour qu’un projet de loi bipartite sur les infrastructures aille de pair avec un ensemble distinct de dépenses sociales qui représenterait les priorités les plus ambitieuses du parti. Puis vint l’effondrement spectaculaire des négociations de Biden avec le sénateur Joe Manchin, DW.Va., juste avant Noël, déclenchant le scénario précis que les progressistes craignaient depuis longtemps.

Les tensions semblaient à nouveau éclater la semaine dernière, lorsqu’une lettre du caucus signée par 30 législateurs et exhortant Biden à engager des pourparlers diplomatiques directs avec la Russie au sujet de son invasion de l’Ukraine a généré un retour de flamme intense.

Alors que les rumeurs circulaient sur le fait que le soutien libéral à l’armement de l’Ukraine était désormais mis en doute, plusieurs des démocrates de la lettre l’ont désavouée, affirmant qu’elle avait été signée il y a des mois à un autre moment de la guerre. Le caucus a finalement retiré la lettre, tout en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas de lumière du jour entre la position du groupe et celle de Biden.

Même par la suite, de hauts responsables de la Maison Blanche ont tenté de calmer la colère au sein du parti.

Klain, le principal assistant de Biden, a déclaré à au moins un démocrate de la Chambre frustré qui voulait dire publiquement quelque chose à propos de la lettre dont les démocrates avaient besoin pour diriger leur énergie vers les républicains avant les élections plutôt que les uns contre les autres, selon deux responsables qui n’étaient pas autorisés à publiquement discuter de conversations privées et parler sous couvert d’anonymat.

Mais les ruptures avec la gauche ont été l’exception, pas la règle, pendant le mandat de Biden. Les progressistes, presque certains d’être réélus dans les circonscriptions du bleu profond, élaborent des plans sur la manière dont ils pourront utiliser leur plate-forme lors du prochain Congrès pour pousser à nouveau le parti dans une direction progressiste.

“Si les démocrates perdent un peu de pouvoir cette élection, la Maison Blanche et l’ensemble du parti bénéficieront de distinctions très claires sur des questions populaires comme la sécurité sociale, et les progressistes sont ceux qui sont naturellement les plus équipés pour défendre à fond la cause de ces problèmes. priorités économiques populaires », a déclaré Adam Green, co-fondateur du Progressive Change Campaign Committee et ancien conseiller de la sénatrice Elizabeth Warren, la démocrate du Massachusetts qui s’est présentée à la présidence en 2020.

Farnoush Amiri et Seung Min Kim, The Associated Press