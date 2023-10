L’Alliance Conférence Nationale-Congrès remporte gros dans les principaux sondages du Ladakh

L’alliance Conférence nationale-Congrès a remporté une victoire massive aux élections du Conseil autonome de la colline du Ladakh à Kargil, battant de manière décisive le BJP lors des toutes premières élections locales organisées après l’abrogation de l’article 370 en 2019 et la bifurcation du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh. en deux territoires de l’Union.

Le dépouillement des votes au sein du conseil collinaire, qui compte 26 sièges, a commencé ce matin. L’alliance a remporté 18 sièges – la Conférence nationale en a remporté 10 et son allié, le Congrès, 8 – après avoir décompté 21 sièges. Le BJP a réussi à remporter deux sièges jusqu’à présent.

Le dépouillement est en cours pour les cinq sièges restants. Pas moins de 85 candidats étaient en lice pour les 26 sièges.

L’opposition a considéré les élections comme un référendum sur la décision du Centre d’abandonner l’article 370.

Lors du scrutin, la plupart des électeurs ont évoqué des questions d’identité suite à l’abrogation et à l’absence de représentation démocratique sous l’administration du territoire de l’Union.

De nombreux électeurs ont déclaré qu’ils souhaitaient des retrouvailles avec le Jammu-et-Cachemire et que l’expérience du territoire de l’Union n’avait pas donné de résultats.

« Nous voulons récupérer notre Etat. Nous n’avons rien obtenu en tant qu’UT et nos enfants sont au chômage », a déclaré un habitant de Kargil.

Lors d’un rassemblement électoral, l’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire et chef de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a exhorté les électeurs à envoyer un « message clair pour rejeter ou accepter » la décision du gouvernement de la NDA du 5 août 2019.

Auparavant, l’administration du Ladakh avait refusé le symbole de la « charrue » aux candidats à la Conférence nationale, ce qui avait conduit à une bataille juridique et la Cour suprême avait annulé les élections initialement prévues pour le 10 septembre.

Au cours des trois dernières années, les partis politiques et les groupes sociaux et religieux du Ladakh ont forgé une alliance s’opposant au statut d’UT du Ladakh et exigeant un statut d’État complet et une protection constitutionnelle dans le cadre de la sixième annexe.

La rare alliance politique entre groupes bouddhistes et musulmans dans les districts de Leh et Kargil pose un défi majeur aux perspectives électorales du BJP au Ladakh.