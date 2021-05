L’Alliance chinoise du camion complet pourrait déposer une introduction en bourse de 30 milliards de dollars américains cette semaine

GUANGZHOU, Chine – Une start-up chinoise de camionnage pourrait déposer publiquement cette semaine une inscription aux États-Unis, ce qui pourrait valoriser l’entreprise jusqu’à 30 milliards de dollars, a déclaré à CNBC une personne au courant du dossier.

La Full Truck Alliance relie les chauffeurs de camion aux personnes qui souhaitent expédier des articles, un modèle qui vaut souvent à l’entreprise le titre «Uber pour les camions».

Bloomberg a rapporté en février que la Full Truck Alliance, connue sous le nom de Manbang en chinois, avait déjà déposé confidentiellement une offre publique initiale (IPO) auprès des régulateurs américains.

Mais la start-up pourrait rendre son dépôt public dès cette semaine et choisirait probablement la Bourse de New York comme lieu de cotation, a déclaré la personne.

La Full Truck Alliance pourrait lever environ 1,5 milliard de dollars grâce à l’introduction en bourse pour une valeur comprise entre 20 et 30 milliards de dollars, a déclaré la source, qui souhaitait rester anonyme car elle n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

Un représentant de l’entreprise n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La Full Truck Alliance a été formée à la suite d’une fusion entre deux plates-formes de services de camions, Yunmanman et Huochebang, en 2017. Elle gagne de l’argent en facturant des frais d’adhésion à ceux qui souhaitent expédier des marchandises et prend également une part des transactions, un peu comme Uber.

En novembre, la Full Truck Alliance a levé 1,7 milliard de dollars auprès de certains bailleurs de fonds de premier plan, dont SoftBank et Tencent.

Le marché chinois de la logistique devient de plus en plus compétitif. Full Truck Alliance est en concurrence avec d’autres sociétés telles que Huolala. Et des géants tels qu’Alibaba et Tencent mettent également davantage l’accent sur la croissance de leurs propres entreprises de logistique.