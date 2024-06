L’alliance BJP de Modi devrait remporter la majorité parlementaire

Le Premier ministre indien Narendra Modi semble prêt à briguer un rare troisième mandat consécutif au pouvoir, alors que les sondages locaux à la sortie des urnes samedi suggèrent que son alliance dirigée par le parti Bharatiya Janata obtiendra une majorité parlementaire décisive.

Selon un résumé à la sortie des urnes de la chaîne d’information locale NDTV, l’Alliance nationale démocratique dirigée par le BJP devrait sécuriser environ 365 des 543 sièges à la chambre basse du parlement. Le parti ou la coalition qui remportera au moins 272 voix formera le gouvernement. Les résultats définitifs, attendus mardi, pourraient s’écarter des projections à la sortie des urnes.

Si les résultats des sondages à la sortie des urnes, dont le bilan est inégal, sont confirmés, Modi restera pendant cinq ans encore en tant que Premier ministre du pays – un poste qu’il occupe depuis 2014.

Le vote en Inde, le plus grand sondage électoral démocratique au monde, rassemblant près d’un milliard d’électeurs éligibles, s’est déroulé en sept phases au cours des six dernières semaines et a débuté le 19 avril. Il y a un total de 543 sièges en lice à la chambre basse, et le parti ou la coalition qui remporte au moins 272 voix et formera le gouvernement.

Sous le règne de Modi, qui a duré dix ans, l’Inde a connu une croissance économique robuste et une réputation mondiale améliorée. L’Inde, qui compte 1,4 milliard d’habitants, une des économies à la croissance la plus rapide dans le monde, qui a augmenté de 7,2 % au cours de l’exercice 2022-2023, atteignant ainsi le le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi les pays du G20. Le Projets du Fonds monétaire international que l’économie indienne connaîtra une croissance de 6,8 % en 2024 et de 6,5 % en 2025, par rapport à La Chine prévoit une croissance de 5 % en 2024 et de 4,5 % en 2025.

Certains économistes sont encore plus optimistes. « Plus vous grandissez, plus il devient difficile de maintenir un niveau de croissance très élevé, mais je pense qu’une croissance de 7 à 7,5 % est possible », a déclaré Sujan Hajra, économiste en chef chez Anand Rathi Share and Stock Brokers, à CNBC. ajoutant que l’amélioration des infrastructures sera une grande priorité pour stimuler la croissance.