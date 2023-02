L’Allemande Merkel reçoit le prix UNESCO de la paix en Côte d’Ivoire

Les organisateurs ont déclaré que Merkel avait fait preuve de courage politique lorsque l’Allemagne avait accueilli en 2015-2016 des réfugiés qui avaient fui les conflits en Syrie, en Irak, en Afghanistan et en Érythrée.

YAMOUSSOUKRO, Côte d’Ivoire – L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a reçu mercredi un prix de la paix de l’UNESCO pour sa décision d’accueillir plus de 1,2 million de migrants en Allemagne malgré la résistance à la maison et parmi les partenaires européens.

“Vous avez montré à l’opinion publique et aux décideurs que nous ne devons pas seulement défendre nos propres droits, mais ceux des autres en temps de crise, que chaque société a plus que jamais besoin de respecter et de protéger les droits de l’homme sans aucune forme de discrimination”, a-t-il déclaré. a dit.