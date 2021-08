L’Allemand Wellbrock remporte le marathon de natation masculin

TOKYO : L’Allemand Florian Wellbrock a ajouté une médaille d’or en marathon de natation à sa médaille de bronze en piscine, remportant une victoire dominante dans la course masculine de 10 kilomètres dans la baie de Tokyo jeudi.

Wellbrock a rapidement pris les devants, a dominé la plupart du temps et a remporté la plus grande marge de l’histoire de la natation olympique lors d’une autre matinée étouffante dans la capitale japonaise.

Florian était imbattable aujourd’hui, a déclaré Kristof Rasovszky, de Hongrie, qui a terminé avec plus de 25 secondes de retard pour la médaille d’argent. J’ai essayé d’être le meilleur des autres.

Même avec le départ de la course à 6h30, la température était déjà de 81 degrés Fahrenheit (27,2 Celsius) avec 80 % d’humidité, ce qui donne l’impression d’être proche de 90 degrés. Contrairement à la course féminine de la veille, il n’y avait pas de nuages ​​pour atténuer la chaleur.

Cela n’a certainement pas dérangé le champion du monde en titre.

Un peu irréel, a déclaré Wellbrock, 23 ans. Les sept premiers (kilomètres) de cette course étaient vraiment faciles. Mes concurrents ont dû travailler très dur derrière moi.

Les conditions étouffantes ont atteint le Français David Aubry, qui a abandonné à environ 3 kilomètres de la fin et a été transporté du pont sur une civière. Les officiels français ont déclaré qu’une blessure à l’épaule avait entravé son entraînement avant la course, donc sa forme physique n’était pas assez bonne pour supporter la chaleur et le rythme de Wellbrock.

Aubry se sentait mieux après avoir reçu un traitement dans l’établissement médical.

Il faisait vraiment chaud, a déclaré Rasovszky. J’ai essayé de boire mon rafraîchissement à chaque tour et j’ai réussi à le faire.

Le Britannique Hector Pardoe n’a pas non plus terminé après avoir reçu un coup de coude dans l’œil droit. Ses lunettes ont été arrachées et il est sorti de l’eau avec une vilaine entaille et un œil enflé.

Mes lunettes ont été complètement arrachées et je ne pouvais rien voir, a déclaré Pardoe. Je n’avais pas réalisé à quel point c’était grave. Tout était flou à mes yeux.

Wellbrock s’est échappé dans le dernier tour pour gagner par 25,3 secondes, terminant en 1 heure, 48 minutes, 33,7 secondes. C’était de loin la plus grande marge de victoire de l’histoire du marathon olympique de natation, qui a été ajoutée au programme des Jeux de Pékin en 2008.

Wellbrock a également remporté une médaille de bronze au 1500 mètres nage libre lors de la dernière journée de natation à la piscine.

Rasovsky a terminé en 1:48,59.0, tandis que l’Italien Gregorio Paltrinieri a décroché le bronze en 1:49,01,1. Paltrinieri a été médaillé d’argent au 800 libre à la piscine, complétant un retour remarquable après un combat contre la mononucléose peu avant les jeux.

Wellbrock et Paltrinieri sont devenus les deuxième et troisième nageurs à remporter des médailles en piscine et en eau libre aux Jeux olympiques, après le Tunisien Ous Mellouli.

Le champion olympique en titre du marathon Ferry Weertman, des Pays-Bas, a terminé septième, tandis que l’Américain Jordan Wilimovsky était 10e.

Wellbrock a surpris le peloton en ouvrant plus de 10 secondes d’avance au premier kilomètre. Tout le monde a dû travailler dur pour suivre le rythme, ce qui a payé à la fin lorsque personne n’a eu assez d’énergie pour effectuer un retour.

C’était surprenant, a déclaré Paltrinieri. Je n’ai même pas remarqué (la grosse avance de Wellbrock) jusqu’à ce que mon entraîneur me dise que j’étais à environ 30 secondes derrière ce gars. J’ai commencé à réduire un peu l’écart, mais c’était vraiment difficile.

Florian était sur une autre planète aujourd’hui.

Après que Wellbrock ait effectué le dernier virage autour d’une bouée rouge à l’extrémité du parcours, ses entraîneurs applaudissaient et célébraient déjà sur le pont. Ils savaient que c’était fini.

Wellbrock a giflé le chronomètre, est sorti de l’eau et s’est étendu sur le pont, versant de l’eau sur sa poitrine sous le soleil de plomb. Il a sauté un voyage à travers la zone mixte des médias, se dirigeant directement vers la zone de récupération, mais se sentait très bien lorsqu’il est revenu pour recevoir sa médaille d’or.

C’était loin de la course de 2016 à Rio de Janeiro, où Weertman a battu le Grec Spyridon Gianniotis de seulement 0,7 seconde dans une photo d’arrivée. Les 19 premiers de cette épreuve ont tous terminé plus près de la tête que la marge de Rasovsky derrière Wellbrock.

Lors des trois précédentes courses de marathon masculin, la plus grande marge de victoire était de 3,4 secondes par Mellouli aux Jeux de Londres en 2012.

Mellouli, qui participait à ses sixièmes Jeux olympiques à 37 ans, a terminé 20e sur 24 nageurs qui ont terminé la course. Il avait près de 8 minutes de retard sur Wellbrock.

