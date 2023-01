L’Allemand Scholz, seul dirigeant du G7 à participer à Davos

Olaf Scholz est le seul dirigeant du G-7 à participer au sommet annuel du Forum économique mondial à Davos la semaine prochaine, la chancelière allemande devant s’exprimer sur la scène principale pour la deuxième fois depuis son entrée en fonction en 2021.

Ce n’est pas la première fois que le sommet est peu fréquenté par les dirigeants de la puissante union politique. Au cours de la dernière décennie, parfois seuls deux ou trois se sont rendus dans la pittoresque station de montagne suisse, et en 2017, seule la britannique Theresa May a fait une apparition – bien qu’elle ait attiré le président chinois Xi Jinping. Leurs raisons d’absence impliquent souvent des problèmes plus urgents à régler à la maison.

Mais cela marque un déclin par rapport aux années plus récentes. Le record était en 2018, lorsque six des sept étaient présents. Cela comprenait l’ancien dirigeant américain Donald Trump, qui a assisté deux fois au cours de son mandat, contrairement à son prédécesseur Barack Obama, qui n’y a jamais assisté.

Le sommet de 2023, qui est un retour à la tradition après deux ans de perturbations pandémiques qui l’ont vu se tenir en ligne en 2021 et se tenir en mai plutôt qu’en janvier 2022, sera néanmoins rempli de personnalités du monde des affaires et de la finance, de la politique , les médias, le milieu universitaire et la société civile.

Tenu sous le slogan “Coopération dans un monde fragmenté” du 16 au 20 janvier, panélistes et conférenciers comprennent le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Ghebreyesus, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et l’acteur Idris Elba.

Scholz doit donner une allocution spéciale mercredi à 15h45 heure locale. Son propre prédécesseur, Angela Merkel, était une présence régulière à Davos pendant son mandat de 16 ans, remettant récemment en question la mentalité croissante des «intérêts personnels d’abord» de certaines nations en 2019.

Alors que les homologues du G-7 de Scholz auront tous leurs propres raisons de leur absence, les politiciens craignent inévitablement d’être vus “traîner avec une élite financière mondiale”, a déclaré à CNBC Ed Owen, ancien conseiller politique et fondateur du cabinet de conseil The Story Network.

“Je pense qu’il s’agit en partie de risques de réputation, compte tenu de la situation actuelle, de profiter de la grande vie à Davos”, a-t-il déclaré.

Cette situation inclut l’inflation qui atteint des sommets dans les pays du monde entier. Le propre rapport annuel sur les risques du WEF avant le sommet a déclaré que la crise du coût de la vie était la plus grande menace pour le monde aujourd’hui, soulignant l’impact de la crise énergétique, de la pénurie alimentaire et de la hausse des prix sur les plus vulnérables.