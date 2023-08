L’Allemand Scholz s’engage à trouver une solution rapide à la dernière impasse de son gouvernement de coalition

BERLIN (AP) — Le chancelier allemand OIaf Scholz s’est engagé à ce que son gouvernement de coalition résolve rapidement le différend sur les allocations familiales qui a entaché les tentatives visant à mettre derrière lui des mois de querelles internes dommageables.

Le social-démocrate de centre-gauche Scholz dirige une coalition de trois partis largement socialement libéraux. Mais leurs approches sur les questions économiques et autres sont souvent opposées, en particulier entre ses deux partenaires juniors : les écologistes, traditionnellement de gauche, et les démocrates libres, pro-entreprises.

Les deux hommes se sont longuement disputés plus tôt cette année au sujet d’un projet visant à remplacer les systèmes de chauffage domestique aux combustibles fossiles, ce qui a contribué à faire baisser les résultats des sondages du gouvernement.

Les hauts responsables avaient espéré projeter une image plus unie après les vacances d’été, mais de nouveaux problèmes ont éclaté lorsque le Cabinet a tenu sa première réunion d’après-vacances le 16 août. Lisa Paus, la ministre verte chargée de la famille, a bloqué un plan du ministre des Finances Christian. Lindner — le chef des Démocrates libres — en faveur d’allégements fiscaux pour les entreprises, destinés à aider l’économie allemande en difficulté.

Cela faisait suite à des mois de tentatives de Paus pour obtenir plus d’argent de Lindner pour un projet visant à étendre les allocations familiales, ce que de nombreux démocrates libres considèrent avec scepticisme.

Scholz a déclaré au groupe de journaux Mediengruppe Bayern dans des commentaires publiés samedi que le gouvernement « clarifiera d’ici la semaine prochaine » la forme du régime d’allocations familiales.

Il a déclaré qu’il « ne peut que mettre en garde contre » de nouveaux arguments publics.

« Nous devrions nous concentrer davantage sur la mise en valeur des succès du travail du gouvernement et mener les discussions nécessaires sur nos projets en interne », a ajouté Scholz.

Au cours des deux dernières semaines, le Cabinet a approuvé des éléments majeurs du programme de réforme sociale de la coalition : des projets visant à assouplir les règles d’obtention de la citoyenneté allemande, à libéraliser les règles sur la possession et la vente de cannabis et à faciliter la vie des personnes transgenres, intersexuées et non binaires. changer de sexe et de nom dans les registres officiels.

Le Cabinet doit se réunir mardi et mercredi dans une maison d’hôtes du gouvernement à l’extérieur de Berlin.

The Associated Press