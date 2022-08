L’Allemand Scholz limite les armes à l’Ukraine

Berlin ne fournira pas à Kiev des armes qui pourraient être utilisées pour attaquer la Russie, a déclaré la chancelière

L’Allemagne s’en tiendra à sa politique consistant à retenir les fournitures militaires à l’Ukraine qui pourraient être utilisées pour frapper le territoire russe, a déclaré jeudi soir le chancelier Olaf Scholz.

Le dirigeant allemand a noté que la politique fait écho à celle du président américain Joe Biden. “Je crois que c’est le principe auquel nous adhérons avec les autres”, a déclaré Scholz lors d’un événement public dans la ville de Magdebourg.

L’objectif de Berlin en envoyant des armes est de “Soutenons l’Ukraine” et “empêcher une escalade de la guerre vers quelque chose qui serait très différent”, a expliqué le chancelier. Il a assuré que son gouvernement avait suffisamment “prudence, clarté et détermination” pour garder le cap.

Cette semaine, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, l’une des plus ardentes partisanes de l’envoi d’armes à l’Ukraine, a reconnu que Berlin avait dépassé ses capacités pour cette tâche. Cela a conduit à une “déficit absolu de nos propres stocks”, a-t-elle déclaré dans une interview à la télévision ZDF.

La position américaine de ne pas donner à l’Ukraine les outils pour attaquer la Russie est compliquée par le fait que Moscou et Washington ne sont pas d’accord sur ce qui constitue le territoire russe. Les responsables américains ont déclaré que Kiev avait parfaitement le droit de frapper des cibles en Crimée, l’ancienne région ukrainienne qui s’est séparée après le coup d’État armé de 2014 à Kiev et a voté pour faire partie de la Russie. Kiev considère qu’il s’agit d’une annexion illégale et rejette le changement de statut, tout comme Washington.

Les responsables ukrainiens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils voulaient détruire le pont que la Russie a construit pour relier la Crimée à son continent après que Kiev a imposé un blocus terrestre de la péninsule. Le pont sera attaqué une fois que l’Ukraine disposera d’armes capables de le frapper, à moins que la Russie ne se retire complètement de la Crimée, ont-ils averti.