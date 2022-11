L’Allemand Scholz en Chine au milieu du commerce, de l’Ukraine et des problèmes de droits

BEIJING (AP) – Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé à Pékin vendredi pour une visite d’une journée qui a suscité des critiques sur le soutien tacite de la Chine à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et la controverse persistante sur les questions économiques et les droits de l’homme.

L’ambassade d’Allemagne a confirmé l’arrivée de Scholz et d’une délégation commerciale voyageant avec lui. Il devait recevoir un accueil officiel du président et chef nouvellement réélu du Parti communiste au pouvoir, Xi Jinping, organiser un déjeuner de travail, puis rencontrer le Premier ministre Li Keqiang, qui a théoriquement la responsabilité de l’économie.

Malgré leurs différends politiques, la visite de Scholz reflète l’importance des liens commerciaux de l’Allemagne avec la deuxième économie mondiale.

Dans un article du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, Scholz a déclaré qu’il se rendait à Pékin “précisément parce que le statu quo n’est pas une option dans cette situation”.

“Il est clair que si la Chine change, la façon dont nous traitons avec la Chine doit également changer”, a déclaré Scholz, ajoutant que “nous réduirons les dépendances unilatérales dans un esprit de diversification intelligente”. Scholz a également déclaré qu’il aborderait des “questions difficiles” telles que les droits des minorités ethniques au Xinjiang.

Scholz est le premier dirigeant du groupe G7 de pays industrialisés à rencontrer Xi depuis le début de la pandémie mondiale de COVID-19, qui a été détectée pour la première fois en Chine en 2019. Le voyage diplomatiquement délicat intervient alors que l’Allemagne et l’Union européenne travaillent sur leur stratégie vers un Pékin de plus en plus affirmé et autoritaire.

Les messages de Scholz feront l’objet d’un examen minutieux, en particulier chez lui où certains l’ont critiqué pour avoir normalisé le comportement de la Chine. Alors que son gouvernement, âgé de près d’un an, a marqué un tournant par rapport à l’approche résolument axée sur le commerce d’Angela Merkel, son voyage fait suite à une discorde intérieure concernant l’investissement majeur d’une compagnie maritime chinoise dans un terminal à conteneurs dans le port crucial de Hambourg en Allemagne.

La Chine imposant toujours des restrictions sévères au COVID-19, sa délégation ne restera pas à Pékin du jour au lendemain.

La visite de Scholz intervient juste après que Xi a été nommé pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste au pouvoir et a promu des alliés qui soutiennent sa vision d’un contrôle plus strict de la société et de l’économie. Elle s’accompagne également d’une montée des tensions à propos de Taïwan et fait suite à un rapport de l’ONU selon lequel les violations chinoises des droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres groupes ethniques pourraient constituer des “crimes contre l’humanité”.

Les responsables allemands affirment que le voyage vise à sonder où va la Chine et quelles formes de coopération sont possibles.

Un responsable a souligné la “responsabilité particulière” de la Chine en tant qu’alliée de la Russie pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine et faire pression sur Moscou pour qu’elle modère sa rhétorique nucléaire ; aux inquiétudes suscitées par les tensions à Taïwan et dans l’ensemble de la région ; au désir de l’Allemagne d’avoir des « règles du jeu équitables » dans les relations économiques ; et au statut actuel de Scholz en tant que président cette année des puissances industrielles du Groupe des Sept.

The Associated Press