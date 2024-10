L’Allemand Julian Nagelsmann admet qu’il ne s’attendait pas à ce que Jamie Leweling joue aussi bien contre les Pays-Bas et espère assurer la victoire du groupe de la Ligue des Nations

Ce n’est pas tous les jours qu’un jeune joueur peut débuter de nulle part pour son équipe nationale et marquer immédiatement dès la 2e minute. Il semblait que Jamie Leweling ferait exception à la règle, puisque son but à la 2e minute lors du match de l’Allemagne contre les Pays-Bas a plongé la foule de l’Allianz Arena dans une frénésie ravie. Malheureusement, la grève a été exclue de manière controversée. Mais ni l’Allemagne ni Leweling n’ont laissé cela les retenir, car ils ont dominé le match en route vers Leweling, réussissant à marquer un but légitime et à vaincre les Pays-Bas 1-0.

S’exprimant après le match, l’entraîneur-chef de l’Allemagne Julian Nagelsmann s’est dit enthousiasmé par le résultat : « Aujourd’hui, c’était une grande étape. Nous avons bien fait et n’avons pas concédé grand-chose », a déclaré l’entraîneur ravi, tel que capturé par @iMiaSanMia. « Nous méritions absolument de gagner. »

Il y avait toujours des questions sur le nouveau venu et vainqueur du match, Leweling et Nagelsmann avait quelques vérités honnêtes à partager sur le jeune garçon : « Je ne m’attendais pas à ce qu’il joue aussi bien. Il a bien géré de nombreuses situations critiques. Nous l’avons surpris [with being in the starting lineup].»

Leweling n’était cependant pas le seul nouveau venu dans l’alignement, puisqu’Oliver Baumann a calmement obtenu une cage inviolée lors de ses débuts contre les demi-finalistes de l’EURO 2024. Nagelsmann a hautement apprécié sa performance : « Dans l’ensemble, je lui donnerais une note de 1. [best possible grade in Germany]. Il a également très bien joué avec le ballon. Il a très bien joué.

Avec ce résultat, l’Allemagne compte désormais 5 points d’avance sur les Pays-Bas à 2 journées de la fin. Gagner le groupe de la Ligue des Nations, après des années d’échec en matchs amicaux glorifiés tournoi, est enfin à portée de main pour l’Allemagne de Nagelsmann et l’ancien entraîneur du Bayern Munich ne veut pas que la concentration diminue lors de ces deux matchs : « Nous avons l’ambition de les gagner. Il y a une super ambiance dans le vestiaire, tout le monde veut gagner.

