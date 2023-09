L’Allemand Julian Draxler rejoint Al Ahli du Qatar en provenance du PSG

Le milieu de terrain allemand Julian Draxler a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club qatari d’Al Ahli SC pour un contrat de deux ans, ont annoncé lundi les deux clubs.

Draxler, qui a joué pour le VfL Wolfsburg et Schalke 04 en Bundesliga, a rejoint le PSG en 2017. Il a disputé plus de 190 matches en six saisons avec le club de Ligue 1, mais est tombé en disgrâce et a passé la saison dernière en prêt au club portugais de Benfica.

« Le club souhaite à Julian le meilleur pour la suite de sa carrière », a déclaré le PSG dans un communiqué.

Draxler a marqué sept buts en 58 matches internationaux mais n’a plus joué pour l’Allemagne depuis mars de l’année dernière. Il faisait partie de l’équipe d’Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 2014.

Les coéquipiers de Draxler, Marco Verratti et Abdou Diallo, ont également rejoint le Qatar cette saison, les deux joueurs rejoignant Al Arabi.

Al Ahli est 11e de la Qatar Stars League après trois défaites consécutives lors de ses trois premiers matches de championnat.