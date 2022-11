L’Allemand Jamal Musiala sera-t-il le facteur X de la Coupe du monde 2022 ?

L’une des images les plus diffusées dans les médias sportifs allemands au cours de l’année écoulée montre Jude Bellingham assis aux côtés de Jamal Musiala, tous deux âgés de 17 ans à l’époque et portant des maillots anglais. La photo met en lumière l’amitié entre deux joueurs talentueux qui jouaient autrefois l’un contre l’autre sur des tables de ping-pong et des consoles de jeux vidéo, et qui sont maintenant devenus dominants en Bundesliga allemande. Alors que Bellingham a déjà fait sa première déclaration pour l’Angleterre lundi, son bon ami est déterminé à faire de même mercredi lorsque l’Allemagne affrontera le Japon dans le groupe E de la Coupe du monde.

“Je pense que nous avons une très bonne équipe avec laquelle nous pouvons aller très loin”, a déclaré Musiala à ESPN. “La qualité est là pour être un prétendant au titre. Nous allons à ce tournoi avec l’état d’esprit de pouvoir gagner la coupe. Vous devez y croire. Je le fais.”

Le joueur de 19 ans s’est rendu au Qatar avec d’énormes ambitions et l’issue de la quête du titre de la Coupe du monde en Allemagne dépend de Musiala plus que certaines personnes ne le pensent. Au cours de la première moitié de la saison, il était le joueur hors concours du Bayern Munich où l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann a commencé à construire tout le système autour de Musiala en tant que son numéro un. dix.

L’entraîneur-chef allemand Hansi Flick, qui a encadré le talent prometteur pendant son séjour au Bayern Munich et voulait qu’il choisisse l’Allemagne plutôt que l’Angleterre (où Musiala avait joué pour l’académie de Chelsea de 2011 à 2019) a également identifié son ancien élève comme le pièce maîtresse de sa structure offensive, Musiala fournissant un élément d’imprévisibilité en raison de ses talents de dribbleur.

“Musiala est un excellent exemple de ce que nous aimons appeler un” joueur aiguille “- un joueur qui porte le ballon à travers de petits espaces et des espaces restreints entre plusieurs adversaires. Sa technique, mais surtout son agilité et sa prise de décision rapide, lui permettre de faire ça comme peu d’autres », déclare l’analyste tactique et entraîneur Martin Rafelt.

Jamal Musiala pourrait faire la différence dans la configuration de l’Allemagne à la Coupe du monde 2022 avec ses capacités à perturber la défense adverse. (Photo de Buda Mendes – FIFA/FIFA via Getty Images)

Musiala pourrait très bien être le footballeur de poche le plus doué au monde aux côtés du milieu de terrain de Barcelone et de l’Espagne Pedri. L’affrontement entre les deux poids lourds dimanche pourrait être épique. Mais alors que Pedri est largement admiré en Espagne, Musiala est toujours sous-estimé dans certains cercles de fans à la maison. Un journaliste a récemment noté que le football allemand a été principalement axé sur le contre-pressing et l’intensité au cours de la dernière décennie et qu’un adolescent maigre aux pieds légers contredit un système de croyances.

“Un style de jeu comme celui de Musiala est souvent considéré comme trop risqué, mais il est extrêmement utile de briser des défenses compactes, surtout de le faire rapidement et fréquemment sans avoir besoin d’être extrêmement patient”, explique Rafelt. Pendant des décennies, le style de football allemand a tourné autour des passes. Les équipes vainqueurs de la Coupe du monde de 1974, 1990 et 2014 se sont toutes fortement appuyées sur des passes précises et intelligentes, tandis que les dribbles étaient beaucoup moins importants. Musiala incarne un style plus provocateur en ce sens qu’il se déplace délibérément dans des zones très couvertes et affronte un ou même deux adversaires.

“Je pense que je joue plus offensivement que la saison dernière où j’étais souvent utilisé comme numéro 6 et j’ai dû apprendre cela d’abord”, a déclaré Musiala. “Maintenant, j’ai trouvé une position dans laquelle je me sens vraiment à l’aise. J’aime aussi mon rythme et je le prends de match en match.”

Ce qui aide Musiala en dehors de ses compétences pures en football, c’est la façon dont il gère la pression mentale. La relation étroite avec sa mère qui l’a élevé seul avec sa sœur cadette et le fait qu’il ne montre pratiquement aucun intérêt pour le luxe l’aident à se concentrer sur son jeu.

“De mon temps de journaliste, j’ai rencontré peu de joueurs aussi terre-à-terre, ce qui, à mon avis, n’est pas seulement dû au fait qu’il ne fait pas partie de ce jeu de millionnaires depuis longtemps, mais aussi à cause de son caractère et son état d’esprit », explique le journaliste munichois Kerry Hau qui suit Musiala depuis son arrivée au Bayern Munich en 2019. Hau attribue également l’humilité de Musiala en partie à son éducation en Angleterre où les académies peuvent être un peu difficiles pour les jeunes espoirs. “C’est un gars qui n’avait rien de doué pour lui et qui a dû travailler dur pour tout.”

Pour le Bayern Munich cette saison, Musiala a récolté 12 buts et 10 passes décisives, une excellente sortie du jeune joueur. CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images

Être déterminé et motivé dans son métier lui permet de comprendre le jeu plus rapidement et de l’aborder avec plus de maturité que la plupart des jeunes de 19 ans, même au plus haut niveau. “J’essaie toujours de travailler sur moi-même”, explique Musiala. “Par exemple, mon score devant le but était déjà bon. Néanmoins, j’ai travaillé dur pour être le plus efficace possible, principalement avec [Bayern’s] l’entraîneur adjoint Dino Toppmoller après l’entraînement. Maintenant, je suis encore plus souvent dans des positions à partir desquelles je peux tirer. Nous entraînons exactement les situations que je reçois également pendant le match. Le genre de buts que je marque maintenant, je l’ai déjà fait à l’entraînement.”

La capacité de Musiala non seulement à créer des opportunités de but pour les autres grâce à ses dribbles, mais aussi son urgence à marquer lui-même peut être cruciale pour l’Allemagne pendant la Coupe du monde, car les quadruples champions n’ont pas d’attaquant de haut niveau dans leur équipe.

“Il a dépassé le statut de prospect depuis l’été, ce que vous pouvez voir à la façon dont il interagit avec les journalistes”, a déclaré Hau. “Il est beaucoup plus détendu et n’est plus aussi timide. C’est un homme maintenant qui n’a aucun problème à suivre physiquement et avec les exigences de jouer dans la formation de départ tous les trois jours.”

Peut-être que certains trouvent inquiétant que Flick doive compter sur un joueur de 19 ans qui en est actuellement à sa deuxième saison complète au niveau senior, mais Musiala est sans aucun doute un talent générationnel aux qualités inégalées. “Il partage un style de jeu avec Mario Gotze et dans une moindre mesure avec Kai Havertz, Leroy Sane et Julian Brandt, mais il est capable de le faire avec plus de motivation vers le but que Gotze et a besoin d’encore moins d’espace que les trois autres”, dit Rafel.

Entouré de vétérans, Musiala s’imprègne de l’expérience des seniors qui l’entourent. (Photo par Alexander Hassenstein/Getty Images)

Mario Gotze était le golden boy de l’Allemagne il y a dix ans et est tombé en disgrâce dans les années qui ont suivi son but vainqueur de la Coupe du monde en 2014. Grâce à une résurgence de la Bundesliga après un déménagement à l’Eintracht Francfort cet été, Flick a donné à Gotze une nouvelle chance en le sélectionnant pour l’équipe de la Coupe du monde. Les similitudes sur le terrain entre Gotze et Musiala sont un avantage pour les deux dans la mesure où Gotze peut servir de remplaçant pour le meneur de jeu partant, tandis que Musiala peut bénéficier de l’expérience de Gotze.

Une figure de mentor pour Musiala est Ilkay Gundogan de Manchester City qui a été cité disant à Musiala pendant les matchs qu’il protégerait les zones derrière lui parce que Gundogan voulait que son jeune coéquipier prospère. Les vétérans qui ont participé à la campagne de la Coupe du monde 2018 qui s’est terminée par une élimination en phase de groupes savent que Musiala apporte quelque chose que personne d’autre ne peut apporter.

Son imprévisibilité est exactement ce dont l’Allemagne peut avoir besoin, en particulier dans les matchs où de longues périodes de possession ne mènent nulle part. C’est sûrement une lourde tâche pour un jeune de 19 ans de devenir un créateur de différence potentiel pour une nation comme l’Allemagne, mais Musiala a les outils pour y faire face.