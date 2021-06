L’Allemand Antonio Rudiger surpris en train de grignoter Paul Pogba lors du choc France-Allemagne

Lors d’un incident bizarre lors de l’affrontement du groupe F entre l’Allemagne et la France, le défenseur allemand Antonio Rudiger a été filmé en train de tenter de mordre le milieu de terrain français Paul Pogba lors du match de mercredi. Ce n’était pas une bouchée pleine comme la façon dont Luis Suarez s’y prend, mais les officiels l’ont raté car Rudiger était juste derrière Pogba lorsque le défenseur a décidé de grignoter. Pogba a protesté et s’est même approché du juge de ligne mais n’a pas fait grand cas de l’affaire car ce n’était pas si grave.

Face à la caméra pendant le match en première mi-temps, avant une touche accordée à la France, Rudiger peut être vu en train de grignoter le maillot de Pogba qui a laissé le milieu de terrain dans un état de confusion et de choc. Pogba était furieux à l’époque car aucun responsable n’avait été témoin de l’incident bizarre jusqu’à ce qu’il soit diffusé à la télévision à la mi-temps.

La France a remporté l’affrontement 1-0, grâce à un but contre son camp de l’Allemand Mats Hummels à la 20e minute du match à Munich. Après l’affrontement, Pogba a reçu le titre d’homme du match pour sa performance exceptionnelle dans l’affrontement, créant l’occasion qui a conduit au but contre son camp du défenseur allemand.

Le milieu de terrain français a déclaré avoir « senti » Rudiger grignoter et l’a dit à l’arbitre à l’époque, mais ne voulait pas que le défenseur reçoive un carton jaune ou un éventuel carton rouge pour ses actions. Après l’affrontement, les deux joueurs ont été vus en train de s’embrasser et tout a été pardonné par Pogba.

Rudiger aurait eu des ennuis si VAR avait dû s’immiscer dans l’affaire, mais Pogba n’a pas beaucoup protesté car cela aurait arrêté le match. Cependant, Rudiger n’est pas encore sorti des eaux profondes pour ses actions, car l’UEFA pourrait intervenir et examiner la question.

La dernière fois qu’un tel incident a eu lieu, c’était la tristement célèbre morsure de Suarez sur le défenseur italien Chiellini lors du choc de la Coupe du monde 2014. L’attaquant a creusé profondément et une marque de morsure a été vue sur l’épaule du défenseur italien. Suarez a été condamné à une amende de 66 000 livres et a été banni du football international pendant quatre mois.

La France a décroché la deuxième place du groupe F après avoir remporté les trois points lors du match contre l’Allemagne. Le score aurait été très différent sans les buts hors-jeu que Mbappe et Benzema ont marqués. Le Portugal s’est imposé après avoir battu la Hongrie 3-0 avec l’aide du doublé de Ronaldo.

La France a joué comme des champions de la Coupe du monde car l’Allemagne n’a pas été en mesure de percer la défense française et n’a pas non plus été en mesure de contenir son attaque. Le prochain affrontement de renom dans le «Groupe de la mort» verra le Portugal affronter l’Allemagne le 19 juin.

