L’Allemagne vote contre les missiles de croisière Taurus pour l’Ukraine

Quel que soit le vote, la décision finale sur les livraisons de Taurus à l’Ukraine reviendra au président du Conseil fédéral de sécurité allemand, le chancelier allemand Olaf Scholz, Politique signalé . Scholz, cependant, « s’est opposé dans le passé aux pressions des législateurs avec des motions similaires pour les livraisons de Taurus à l’Ukraine », selon Politique. La décision d’aujourd’hui intervient alors que la France a fourni des SCALP-EG et que le Royaume-Uni a fourni à l’Ukraine un nombre non divulgué de missiles de croisière à lancement aérien Storm Shadow similaires depuis des mois.

En plus de promettre davantage de SCALP-EG, Macron a ajouté que l’industrie de défense française travaille également dans le cadre d’une « économie de guerre » pour stimuler la production et la fourniture d’équipements à l’Ukraine, en particulier les obusiers César de 155 mm, Actualités de la Défense signalé .

Alors que la contre-offensive ukrainienne est en grande partie stoppée et que la Russie continue de faire de petites avancées dans l’oblast de Kharkiv, le plus grand succès de Kiev est venu avec des frappes à longue portée sur la Crimée et d’autres endroits situés loin derrière la ligne de front, dont beaucoup ont été menées par l’armée. fait don de missiles de croisière. Non seulement elles ont apporté une valeur tactique, mais les images de navires et d’installations détruites par ces munitions se sont avérées un énorme coup de pouce pour le moral d’une nation aux prises avec une invasion russe qui se dirige vers une troisième année sans fin en vue.