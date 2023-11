L’Allemagne vise une armée « prête à la guerre » – POLITICO

BERLIN — L’invasion de l’Ukraine par la Russie oblige l’Allemagne à transformer son armée en une force de combat puissante et bien financée, axée sur la défense du pays et de ses alliés de l’OTAN, a déclaré vendredi la chancelière allemande.

“Aujourd’hui, personne ne peut sérieusement douter de ce que nous, en Allemagne, évitons depuis longtemps, à savoir que nous avons besoin d’une Bundeswehr puissante”, a déclaré Olaf Scholz au deuxième jour d’une conférence politico-militaire présentant le profond changement dans la pensée stratégique de Berlin.

“Notre ordre de paix est en danger”, a-t-il averti, mentionnant également la guerre entre le Hamas et Israël et ajoutant que l’Allemagne avait besoin “d’un changement de cap permanent et à long terme”.

Mais pour défendre l’Allemagne et ses alliés, l’armée allemande, ou Bundeswehr, « doit être améliorée pour cela. Seule une Bundeswehr aussi forte… peut finalement empêcher le pire de se produire », a déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius. “Nous avons besoin d’une Bundeswehr capable de se défendre et de faire la guerre pour défendre notre sécurité et notre liberté.”

Comment s’y rendre est expliqué dans un document de 34 pages doctrine militaire et stratégique.

Le changement de mentalité apparaît dès le premier paragraphe du texte : « La guerre est revenue en Europe. L’Allemagne et ses alliés doivent à nouveau faire face à une menace militaire. L’ordre international est attaqué en Europe et dans le monde entier. Nous vivons un tournant.

L’ennemi est également clair : « La Fédération de Russie restera la plus grande menace à la paix et à la sécurité dans la zone euro-atlantique. » La Chine est également récompensée pour « avoir revendiqué de manière de plus en plus agressive la suprématie régionale ».

Il s’agit de la première nouvelle doctrine depuis 2011 – une époque où Dmitri Medvedev était président de la Russie, où la Russie était considérée comme une source d’énergie bon marché pour alimenter le miracle économique de l’Allemagne et où les dépenses de défense de Berlin avaient diminué.

L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, tuant des milliers de personnes et semant la destruction dans tout le pays, a mis fin à toute illusion qui subsistait à Berlin selon laquelle le Kremlin pouvait être un partenaire et non un ennemi.

« Les premières lignes directrices en matière de politique de défense depuis plus d’une décennie sont une réponse à cette nouvelle réalité », a déclaré Pistorius.

Depuis la fin de la guerre froide, Berlin n’a pas atteint l’objectif actuel de l’OTAN en matière de dépenses de défense, à savoir 2 % du PIB, pendant plus de trois décennies.

L’Allemagne atteindra cet objectif cette année – en grande partie grâce au fonds spécial de 100 milliards d’euros créé à la suite de l’invasion russe. Scholz a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. “Nous garantirons ces 2 pour cent à long terme, tout au long des années 20 et 30.”

Il faudra plus que de l’argent pour remettre la Bundeswehr en état de combat.

La nouvelle doctrine indique que l’Allemagne réduira ses missions étrangères pour se concentrer sur la défense européenne et nationale afin d’être « prête à la guerre ».

Il promet également « l’expansion de capacités robustes et sécurisées de l’industrie de la défense », ainsi que le recours à des civils et non à des soldats pour accomplir des tâches là où le personnel militaire n’est pas nécessaire, et à réduire les formalités administratives pour accélérer les acquisitions militaires.

“L’action centrale qui découle de ce tournant est de surmonter la lenteur organisationnelle et bureaucratique qui ralentit les troupes depuis des années”, a déclaré Scholz.

L’armée allemande s’est affaiblie ces dernières années. Lors d’un exercice militaire en décembre dernier visant à préparer une brigade de chars à inclure dans la force de réaction « à haut niveau de préparation » de l’OTAN, les 18 véhicules de combat d’infanterie allemands modernes ont échoué. Il y a également eu des problèmes avec l’état de préparation d’autres éléments de l’armée.

“Nous devons être l’épine dorsale de la dissuasion et de la défense collective en Europe”, affirme la stratégie. “Notre population, mais aussi nos partenaires en Europe, en Amérique du Nord et dans le monde, attendent de nous que nous assumions cette responsabilité. En tant qu’État et société, nous avons négligé la Bundeswehr pendant des décennies.”