L’Allemagne vise les huitièmes de finale et le Portugal risque une sortie de choc de la phase de groupes

L’Allemagne peut se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 mercredi, mais le Portugal, tenant du titre, risque réellement de s’effondrer malgré un début prolifique dans le Groupe F de Cristiano Ronaldo. La France est en tête de la section avec quatre points avant son dernier match contre le Portugal, une répétition de la finale de l’Euro 2016, malgré un match nul 1-1 décevant avec la Hongrie en bas à Budapest. L’Allemagne et le Portugal sont bloqués sur trois points chacun, mais l’équipe de Joachim Loew a l’avantage décisif après une victoire palpitante 4-2 à Munich qui a fait passer la pression sur Ronaldo et co.

Le Portugal a commencé sa campagne avec une victoire 3-0 contre la Hongrie alors que Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe, mais Fernando Santos a vu son équipe déchirée par l’Allemagne samedi dernier.

« Nous devrons regarder ce match et maintenant ce que nous devons faire est de nous vider la tête car nous avons un match très important contre la France », a déclaré Santos après la défaite contre l’Allemagne.

Ronaldo a marqué pour la troisième fois en deux matchs après avoir commencé et terminé une contre-attaque éclair contre l’Allemagne, portant son total à 12 buts au Championnat d’Europe lors d’une cinquième participation record au tournoi.

Mais une cinquième défaite en autant de rencontres avec les Allemands a obligé le Portugal à éviter la défaite contre la France, championne du monde, pour se garantir une place en huitièmes de finale.

« La prochaine tâche est très difficile contre la France », a déclaré le milieu de terrain Joao Moutinho. « Nous voulons donner une meilleure image de nous-mêmes que lors du dernier match. »

Un match nul ferait probablement du Portugal l’une des quatre meilleures équipes à la troisième place, tout comme lorsqu’ils ont remporté le titre il y a cinq ans en France.

Une défaite d’ouverture contre la France avait laissé l’Allemagne en difficulté, envisageant la perspective d’un autre échec en phase de groupes après leur échec en Coupe du monde 2018.

Ils ont répondu en réalisant sans doute leur meilleure performance depuis leur victoire en Coupe du monde 2014, mais Loew a essayé de tempérer les attentes.

« Rien d’important ne s’est produit, nous n’avons gagné qu’un match, mais maintenant viennent d’autres défis qui seront tout aussi éprouvants », a-t-il déclaré.

BENZEMA ENCORE TIRE

Lors de la dernière Coupe du monde en Russie, l’Allemagne a rebondi après une défaite choc 1-0 contre le Mexique lors de son match d’ouverture avec une victoire finale 2-1 sur la Suède, pour ensuite terminer en bas du groupe après avoir été assommée par la Corée du Sud. .

L’Allemagne se qualifiera avec un match nul, mais serait assurée de terminer parmi les deux premiers si elle battait la Hongrie.

Le manque de buts de l’attaque de la superstar française Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappe est devenu le sujet de discussion à la maison – contre l’Allemagne, c’est un but contre son camp de Mats Hummels qui a décidé du match.

Griezmann, le vainqueur du Soulier d’or de l’Euro 2016, a défendu Benzema, qui est sous les projecteurs après avoir tiré à blanc lors de ses deux premiers matchs du tournoi.

« Il veut marquer comme Kylian et moi, et en tant que joueur, vous en avez besoin pour vous sentir détendu et libéré », a déclaré Griezmann.

«Il a été très important dans notre jeu de liaison et je suis sûr que lorsqu’il marquera un but, le robinet s’ouvrira et il continuera à fonctionner.

« Il sait qu’il a le soutien du staff et des joueurs et nous espérons qu’il marquera bientôt un but, mais le plus ennuyeux serait qu’il n’ait même pas les chances. »

Ronaldo est à deux buts du record international de tous les temps, établi par Ali Daei qui a marqué 109 fois pour l’Iran.

Cependant, le capitaine du Portugal n’a jamais marqué lors des six tentatives précédentes contre la France.

Quant à l’Allemagne, elle pourrait se passer de Hummels, Thomas Mueller et Ilkay Gundogan pour le choc avec la Hongrie, après que le trio ait touché le Portugal.

La Hongrie avait un fervent soutien à domicile derrière elle à Budapest, mais doit provoquer un bouleversement à Munich si elle veut atteindre les 16 derniers pour un deuxième Euro consécutif.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici