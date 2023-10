L’Allemagne vire à droite avec l’AfD anti-immigration en tête dans les sondages

Les élections régionales de dimanche dans les régions de Hesse, qui comprend Francfort, et de Bavière, qui comprend Munich, constitueront un test clé pour déterminer le sentiment des Allemands à l’égard de l’AfD et déterminer si les électeurs perçoivent le parti comme une solution à certaines des plus grandes difficultés sociales et économiques de l’Allemagne. .

Les résultats des élections régionales de dimanche constitueront le dernier test décisif pour le chancelier Olaf Scholz, qui a gouverné malgré la crise énergétique et à un moment où le pays est une fois de plus considéré comme « l’homme malade de l’Europe ».

« Tout d’abord, il faut une volonté politique pour y mettre fin et nous ne voyons pas cette volonté parmi les autres partis. Et de nombreux citoyens le voient de la même manière », a déclaré Lambrou à Annette Weisbach de CNBC.

Les banques allemandes ont été parmi celles qui ont critiqué la politique de Scholz, affirmant qu’un changement structurel était nécessaire pour empêcher un virage politique vers la droite.

« Pendant longtemps, nous étions plutôt en forme et peut-être endormis et non prêt à se moderniser et à aborder les changements et modernisations structurels nécessaires », a déclaré à CNBC le PDG de Commerzbank, Manfred Knof, lors du Handelsblatt Banking Summit 2023 en septembre.

« Je pense… qu’un programme pourrait également aider et cela ramènerait alors la population. Bien sûr, la démocratie ne va pas de soi et nous devons nous battre pour elle et nous devons la défendre », a-t-il ajouté.

Hans-Werner Sinn, président émérite de l’institut Ifo, a déclaré que c’est l’accent mis par le gouvernement actuel sur un avenir plus vert qui aurait probablement des ramifications politiques de droite.

« Il y a clairement une réaction négative… La population se déplace désormais vers la droite », a déclaré Sinn, faisant référence à la popularité de l’AfD.