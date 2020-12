L’envoyé de l’Allemagne à l’ONU, lors de sa dernière réunion prévue au Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé la Chine à libérer deux Canadiens détenus pour Noël, incitant l’envoyé adjoint de la Chine à l’ONU à répondre: «Du fond du cœur: bon débarras».

L’Allemagne termine un mandat de deux ans au conseil des 15 membres à la fin de ce mois et l’ambassadeur Christoph Heusgen prévoit de prendre sa retraite après plus de 40 ans en tant que diplomate.

« Permettez-moi de mettre fin à mon mandat au Conseil de sécurité en appelant mes collègues chinois à demander à Pékin la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor. Noël est le bon moment pour un tel geste », a déclaré Heusgen à la session du Conseil, dont le thème officiel de l’ordre du jour était l’Iran.

Qui sont Michael Kovrig et Michael Spavor?

Kovrig, un ancien diplomate canadien qui travaillait en tant que conseiller pour le groupe de réflexion International Crisis Group, et l’homme d’affaires Spavor ont été arrêtés par Pékin en 2018 peu de temps après que la police canadienne ait arrêté Meng Wanzhou, directeur financier de Huawei Technologies Co Ltd, sur un mandat américain.

Le duo est détenu en Chine depuis 2018 pour espionnage contre le gouvernement chinois. Même si le Canada a qualifié la détention d’arbitraire, des rapports suggèrent que les systèmes judiciaires contrôlés par le gouvernement chinois ont un taux de condamnation de 100%, ce qui signifie que les accusés sont rarement libérés de leur condamnation une fois inculpés.

Pourquoi la Chine a-t-elle qualifié la sortie de l’Allemagne de «bon débarras»?

L’ambassadeur adjoint de la Chine à l’ONU, Geng Shuang, a accusé Heusgen d’avoir abusé du Conseil de sécurité pour lancer des attaques «malveillantes» contre d’autres membres «dans le but d’empoisonner l’atmosphère de travail».

« Je souhaite dire quelque chose du fond du cœur: bon débarras, Ambassadeur Heusgen », a déclaré Geng. « J’espère que le conseil en votre absence en 2021 sera en meilleure position pour assumer ses responsabilités … pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »

Heusgen a également profité de la réunion du Conseil de sécurité pour conseiller le vice-ambassadeur de Russie à l’ONU, Dmitry Polyanskiy, de lire certains articles sur le politicien de l’opposition russe Alexei Navalny, qui a déclaré qu’il avait trompé un agent secret russe en lui faisant divulguer les détails d’un complot raté visant à le tuer. Le service de sécurité russe du FSB a qualifié l’enregistrement de faux.

Polyanskiy a répondu: « Il semble qu’il a développé une certaine dépendance vis-à-vis du conseil, il n’y a jamais de réunion sans critique de la Russie même si cela ne convient pas au sujet. J’espère qu’après le 1er janvier, les symptômes de Christoph s’amélioreront. »

