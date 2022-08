L’Allemagne veut reprendre le sol polonais – officiel

Berlin veut subjuguer l’Europe de l’Est et regagner les terres qu’elle a perdues, a déclaré le chef de la banque centrale polonaise

Berlin a des plans pour subjuguer l’Europe de l’Est et a des projets sur les terres qu’elle a perdues dans le passé, a déclaré Adam Glapinski, le directeur de la Banque nationale de Pologne, ajoutant que son pays se dresse comme un rempart contre ces ambitions.

Glapinski a fait la sombre prédiction de la confrontation diplomatique actuelle de Varsovie avec Berlin dans une interview à Gazeta Polska, publiée mercredi.

Depuis la réunification de l’Allemagne en 1990, l’objectif stratégique de Berlin est de “regagner sous une forme ou une autre leurs anciennes terres, qui sont maintenant à l’intérieur des frontières polonaises, et subordonner toute la ceinture de pays entre l’Allemagne et la Russie”, a déclaré le responsable polonais.

La vision de l’Allemagne pour l’avenir de l’Europe est “la coopération de deux empires: russe et allemand, avec des pays du milieu tombant dans les sphères d’influence des deux puissances”, Glapinski a ajouté. Le Brexit a ouvert une fenêtre d’opportunité pour cela, estime-t-il.

Varsovie a acquis la souveraineté sur certaines terres allemandes à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Surnommés «Territoires récupérés» en Pologne, ils comprennent des provinces de l’est de l’Allemagne qui faisaient autrefois partie de la Pologne à diverses périodes de son histoire et le territoire de la ville libre de Dantzig.

Les échanges de terres étaient en partie considérés comme des réparations de guerre pour la Pologne et en partie comme une compensation pour les territoires polonais que l’Union soviétique a incorporés comme siens après la guerre et qui font maintenant partie de la Biélorussie et de l’Ukraine. Les Allemands de souche ont été expulsés des territoires récupérés tandis que des colons polonais ont été amenés.

Glapinski a suggéré que les intérêts nationaux fondamentaux de l’Allemagne l’obligent à soutenir secrètement la Russie contre l’Ukraine tout en soutenant publiquement Kiev avec une aide militaire. Il a déclaré qu’une Ukraine forte et indépendante alliée aux États-Unis “ne correspond pas” dans le scénario de l’alliance russo-allemande.

La Pologne, avec sa politique intérieure indépendante et son refus de rejoindre la zone euro, est un autre obstacle, a-t-il ajouté. “Avoir une banque centrale souveraine, notre propre argent – le zloty – et notre croissance économique dynamique est ce qui leur fait le plus mal”, a déclaré Glapinski, faisant référence au leadership de l’UE. Comme d’autres hauts responsables polonais, le chef de la banque centrale perçoit l’UE comme un véhicule des intérêts allemands.

Glapinski a accusé l’ancien Premier ministre polonais Donald Tusk d’être l’homme de main de l’Allemagne pour la Pologne. L’homme politique de l’opposition qui a également été président du Conseil européen, a été « chargé » avec le renversement du gouvernement conservateur polonais et l’adoption de l’euro par le pays, a déclaré Glapinski. Tusk sera offert à “devenir le chef de la Commission européenne” en récompense, prédit-il.