L’Allemagne veut réduire les allocations aux réfugiés – DW – 11/07/2023

Chancelier Olaf Scholz a parlé d’un “moment historique” après que son gouvernement fédéral et les premiers ministres des 16 Länder se soient mis d’accord sur une série de mesures visant à modifier la politique allemande en matière de réfugiés.

Avantages pour réfugiés sont plus généreux en Allemagne que dans de nombreux autres pays de l’UE. Les politiciens conservateurs ont décrit cela comme un « facteur d’attraction » attirant les réfugiés vers l’Allemagne et ont suggéré de verser moins ou pas plus d’argent aux nouveaux arrivants.

Actuellement, il faut en moyenne six à 18 mois pour qu’une demande d’asile soit traitée. Jusqu’à présent, les demandeurs recevaient des prestations plus élevées après 18 mois de séjour dans le pays. Ce seuil sera désormais étendu à 36 mois. D’ici là, le tarif réduit de 410 € (environ 440 $) par mois s’appliquera. Les avantages tels que la nourriture dans un logement public sont compensés.

Après l’annonce des changements, le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) a écrit sur X, anciennement Twitter, que cela pourrait conduire à des économies d’un milliard d’euros. Cela « non seulement soulagerait les Länder et les communes », écrit-il, mais « réduirait également l’attrait de l’État-providence allemand ».

Cartes de paiement au lieu d’espèces

Actuellement, les adultes vivant dans les centres de premier accueil reçoivent de la nourriture dans leur logement et un maximum supplémentaire de 150 € (environ 160 $) par mois en argent de poche pour leurs besoins personnels tels que des cartes de téléphone, des articles de toilette ou des billets de voyage. Cet « argent de poche » est inscrit dans la loi et la Cour constitutionnelle a statué qu’il ne peut être arbitrairement réduit.

Un groupe de travail spécial va désormais réfléchir aux moyens de passer aux cartes de paiement plutôt qu’aux paiements en espèces à partir de début 2024.

De telles cartes de débit sont utilisées dans d’autres pays, comme la France. Au lieu de recevoir de l’argent liquide, les réfugiés recevraient une carte sur laquelle les autorités sociales transféreraient régulièrement les allocations pouvant être utilisées pour payer les achats dans les supermarchés. Cependant, il n’est pas possible de retirer de l’argent de la carte.

Il est depuis longtemps légalement possible d’accorder aux réfugiés principalement des prestations en nature, mais les États et les autorités locales préfèrent ne pas le faire car cela nécessite plus de ressources et s’avère beaucoup plus coûteux qu’un simple versement en espèces.

“Le principe des prestations en nature a déjà été essayé dans les années 1990, puis à nouveau en 2015 et il s’est avéré peu pratique”, a déclaré Niklas Hader du Centre allemand de recherche sur l’intégration et la migration à Berlin.

Il sera désormais également plus facile pour demandeurs d’asile d’entreprendre des œuvres caritatives en attendant que leur candidature soit approuvée.

L’Allemagne va accélérer l’expulsion des demandeurs d’asile déboutés Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Les contrôles aux frontières resteront

Les contrôles stationnaires instaurés en octobre aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse seront maintenus “pendant longtemps”, selon le chancelier Scholz.

Les réfugiés qui souhaitent entrer en Allemagne en provenance d’autres pays de l’UE doivent être renvoyés directement vers ces pays, si possible. Il est donc prévu d’effectuer des contrôles avant que les réfugiés n’atteignent la frontière allemande. C’est déjà le cas en Pologne.

Les procédures d’asile vont s’accélérer

Les procédures d’asile doivent être accélérées ; l’objectif est d’en limiter la durée à six mois, recours compris. Les pays dirigés par l’UE souhaiteraient en particulier que les procédures d’asile se déroulent en dehors de l’Europe, par exemple en Afrique.

Cette option doit être examinée, mais sa faisabilité suscite de nombreuses préoccupations juridiques et des doutes. Premier ministre du Land de Bavière, Markus Soderdu CSU de centre-droit, a déclaré après la réunion entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des Länder qu’il estimait que les choses allaient dans la bonne direction, mais que ce n’était toujours pas suffisant.

“Nous devons maintenir la pression pour limiter l’immigration en Allemagne”, a-t-il déclaré.

général.publicité.ad_label

Plus de fonds fédéraux

Jusqu’à présent, les États ont dû renégocier chaque année avec le gouvernement fédéral pour savoir qui paierait quels coûts pour la prise en charge des réfugiés. Désormais, il doit y avoir une somme forfaitaire de 7 500 € par réfugié et par an.

Jusqu’à présent, en 2023, quelque 220 000 migrants ont déposé une première demande d’asile. Et sur le million de réfugiés ukrainiens de la guerre, de plus en plus s’inscrivent désormais auprès des autorités pour être hébergés par l’État.

Les villes et communes demandent depuis longtemps un soutien en matière de logement, allant de la simplification des procédures juridiques à l’augmentation des programmes de logements sociaux.

Le sentiment anti-immigrés augmente en Allemagne Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

“Il n’y a pas grand chose à gagner” de règles d’expulsion plus strictes

À l’heure actuelle, environ 250 000 personnes ont vu leur demande d’asile rejetée en Allemagne. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être retrouvées par les autorités. Mais 200 000 d’entre eux ne peuvent pas être rapatriés car soit aucun pays n’est disposé à les accueillir, soit leur pays d’origine est une zone de guerre, soit ils ont eux-mêmes de graves problèmes de santé qui ne peuvent être traités dans leur pays d’origine.

Fin octobre, le gouvernement a rédigé un projet de loi pour augmenter le nombre d’expulsions. Toutefois, le nombre élevé de réfugiés dans la plupart des villes et municipalités est actuellement constitué de nouveaux arrivants.

Partout en Allemagne, les maires et les conseils de district déclarent ne plus savoir où loger les réfugiés qui leur sont attribués selon une formule de répartition fixe.

Le centre de réfugiés de Berlin peine à aider les nouveaux arrivants Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

En octobre, 600 des 11 000 communes allemandes ont participé à une enquête menée par Mediendienst Integration en collaboration avec des chercheurs en migration de l’université de Hildesheim. Près de 60 % d’entre eux ont décrit la situation comme « difficile, mais [still] faisable. » Mais 40 % déclarent être « surchargés » ou ont même déclaré qu’ils étaient « en mode d’urgence ».

Le manque de logements n’est qu’un des facteurs. Il y a également une pénurie de personnel administratif, et pas assez de places dans les crèches et les écoles, ni de cours de langue et de services de conseil pour les réfugiés traumatisés.

Cet article a été initialement rédigé en allemand. Il a été publié pour la première fois le 5 novembre, puis mis à jour pour refléter les décisions gouvernementales prises le mardi 7 2023.

Pendant que vous êtes ici : chaque mardi, la rédaction de la DW fait le point sur l’actualité politique et sociale allemande. Vous pouvez vous inscrire ici pour recevoir la newsletter hebdomadaire Berlin Briefing.