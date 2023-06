L’Allemagne « veut que l’UE adopte un système d’immigration à la rwandaise »

L’Allemagne voudrait que l’UE adopte un système d’immigration de type rwandais avec des demandeurs d’asile expulsés – similaire au programme proposé par la Grande-Bretagne.

L’Allemagne joue un «rôle de premier plan» en plaidant pour un accord avec un État non membre de l’UE afin de filtrer les migrants qui n’ont pas beaucoup de chances d’obtenir l’asile, a rapporté le journal Die Welt.

Le Rwanda et le Niger sont tous deux considérés comme des pays partenaires et seraient compensés financièrement pour l’accord, selon le rapport.

Alors que l’Autriche et la Hongrie souhaitent que les demandeurs d’asile soient expulsés vers un pays partenaire africain, quel que soit leur pays d’origine, l’Allemagne voudrait limiter ce processus aux personnes qui ont passé du temps dans les pays vers lesquels elles seraient exportées, tandis que leur l’application est pesée.

Les députés d’arrière-ban de la coalition craignent que l’accord ne vise à dissuader les réfugiés de venir en Europe.

Sur la photo : Olaf Scholz (photo d’archives). Cette semaine, 24 députés des sociaux-démocrates de Scholz et des Verts ont signé une lettre exhortant Berlin à défendre les droits des migrants lors des négociations

Cette semaine, 24 députés des sociaux-démocrates d’Olaf Scholz et des Verts ont signé une lettre exhortant Berlin à défendre les droits des migrants lors des négociations.

Scholz et la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser sont déterminés à faire passer un accord, compte tenu du nombre croissant d’arrivées de réfugiés.

Faeser a déclaré: « Si nous échouons aujourd’hui ou dans les 14 prochains jours, ce serait un mauvais signal qui conduirait les pays à s’isoler ». Je ne veux pas ça, je veux garder les frontières ouvertes.

« Pour nous, en Allemagne, les normes relatives aux droits de l’homme sont au premier plan, et je me battrai durement pour cela aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

Les sociaux-démocrates, le plus grand parti de la coalition avec les Verts et les démocrates libres, sont prêts à peser de tout leur poids en faveur de changements qui verraient des migrants détenus aux frontières extérieures de l’UE.

Le nombre de demandes d’asile en Allemagne cette année a déjà atteint 130 000 et les gouvernements locaux disent qu’ils manquent d’espace pour accueillir les nouveaux arrivants.

En mai, Scholz a annoncé qu’il romprait avec les politiques libérales dont il avait hérité d’Angela Merkel et chercherait à réduire les chiffres en utilisant des contrôles aux frontières plus stricts et plus d’argent pour Frontex, l’agence de contrôle des frontières de l’UE.

Cela a fait craindre que Scholz puisse éviter des procédures d’asile équitables afin de réduire le nombre de personnes.

La lettre des députés d’arrière-ban déclarait: « Nous partageons les inquiétudes de nombreuses personnes selon lesquelles les propositions d’un nouveau régime d’asile européen commun pourraient affaiblir le droit d’asile. »

Séparément, 730 membres du parti vert ont signé une lettre exigeant que leur direction change de direction.

Ils se sont dits « choqués » par les propositions en cours de négociation à Bruxelles, qui visent à mettre en place un nouveau système basé sur « la dissuasion et l’exclusion ».

Sur la photo: le chancelier allemand Olaf Scholz et la ministre allemande de l’intérieur Nancy Faeser s’expriment le 10 mai 2023 à Berlin, avant un sommet de Scholz avec des chefs d’État se concentrant sur la politique du pays en matière de réfugiés

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a ordonné aux ministres de commencer les vols d’expulsion de migrants vers le Rwanda quelques jours après que le programme aura levé ses obstacles juridiques.

Dans un geste très inhabituel, Sunak a mis en place un comité du Cabinet de style Covid pour s’assurer que le programme rwandais peut « démarrer » immédiatement.

Le comité, qui est en place depuis un mois, se réunit déjà deux fois par semaine pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles aux vols d’expulsion dès que le projet de loi sur la migration illégale aura été approuvé par le Parlement, probablement en septembre.

Une source du Cabinet a décrit les préparatifs du premier vol comme « extraordinaires ».

« Aucune pierre n’est laissée au hasard pour s’assurer que cela se passe bien », a déclaré la source.

«Il n’y a vraiment aucun précédent pour qu’un Premier ministre dirige un comité de ce type sur la mise en œuvre d’un projet de loi qui n’a même pas été adopté.

«Cette législation interdira effectivement les traversées de la Manche. On s’attend à ce que cela passe en septembre et vous verrez des vols commencer dans quelques jours.

«Les personnes arrivant sur de petits bateaux seront détenues sur des barges pendant environ un jour, puis embarquées dans un avion pour le Rwanda ou un autre pays sûr. Certains d’entre eux ne mettront même pas les pieds à terre.

« Pour ce faire, nous devons tout mettre en place – l’hébergement, le transport, les conseils juridiques. Tout cela est en cours maintenant pour s’assurer que les choses peuvent se produire immédiatement.

«Dès que vous commencerez à obtenir les premiers vols vers le Rwanda, vous commencerez à voir un effet dissuasif. Les responsables ne l’accepteront pas – les ministres ont dû pousser cela jusqu’au bout – mais le Premier ministre est convaincu.

La Cour d’appel devrait se prononcer ce mois-ci sur les contestations judiciaires du régime, après que la Haute Cour a jugé en décembre qu’il était légal.

Une source du ministère de l’Intérieur a confirmé que le programme ne commencera pas tant que tous les recours juridiques au Royaume-Uni n’auront pas été épuisés.

Le Premier ministre a laissé entendre qu’il était prêt à utiliser la loi sur le Parlement pour annuler les Lords, mais cela retarderait la législation jusqu’à l’année prochaine.