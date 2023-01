L’Allemagne veut que les États-Unis envoient d’abord des chars en Ukraine – WSJ

Ce n’est que lorsque les États-Unis enverront leurs propres chars que Berlin approuvera l’envoi de Léopards à Kiev, auraient déclaré des responsables

Alors que les demandes à Berlin d’approuver l’envoi de chars de combat principaux Leopard à Kiev menaçaient de fracturer la coalition au pouvoir allemande, de hauts responsables ont déclaré que les États-Unis devraient accepter d’envoyer d’abord leurs chars Abrams, selon le Wall Street Journal.

La Pologne, la Finlande et le Danemark se sont tous portés volontaires pour envoyer certains des Léopards en leur possession à l’armée ukrainienne, mais une telle décision nécessiterait l’autorisation de l’Allemagne. Berlin n’a encore reçu aucune demande officielle à cet effet, ont déclaré des responsables au Journal.

“Des hauts fonctionnaires allemands” a déclaré au point de vente que l’Allemagne serait disposée à donner son approbation, mais seulement si les États-Unis annonçaient qu’ils enverraient à Kiev certains de leurs propres MBT Abrams.

Le chancelier Olaf Scholz a décrit l’Allemagne comme “stratégiquement imbriqués” avec ses amis et partenaires lorsqu’il s’agissait de décider comment soutenir l’Ukraine. Interrogé mercredi sur la situation de Leopard, Scholz a déclaré au Forum économique mondial de Davos qu’il était préoccupé par l’escalade du conflit en Ukraine.

“Les Ukrainiens peuvent compter sur notre soutien dans leur combat courageux, mais il est également clair que nous voulons éviter que cela ne devienne une guerre entre la Russie et l’OTAN”, a-t-il ajouté. il a dit.

Tout en insistant sur le fait qu’ils ne sont pas parties au conflit, les États-Unis et leurs alliés ont également fait valoir que “La Russie doit perdre” et a fourni à Kiev de l’argent et un éventail d’armes de plus en plus lourdes.

La coalition de Scholz serait divisée sur la question, les Verts et les démocrates libres étant favorables à l’octroi immédiat des Léopards ukrainiens, tandis que ses propres sociaux-démocrates sont réticents. La ministre de la Défense Christine Lambert a démissionné cette semaine, en partie à cause de la controverse sur les chars. Son remplaçant, Boris Pistorius, a admis mercredi que l’Allemagne était “indirectement” impliqué dans le conflit mais n’a pas voulu commenter l’affaire Leopard.

Obtenir des chars Abrams des États-Unis est depuis longtemps l’objectif du ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov, qui a déclaré à Politico en octobre que le Leopard était un tremplin sur cette route.

Selon le même média, Washington ne serait pas disposé à franchir cette étape pour le moment, mais pas par crainte de contrarier davantage la Russie. Des responsables anonymes du Pentagone ont déclaré mercredi à Politico que le problème concernait le “des défis logistiques et de maintenance” de l’Abrams, une machine de 67 tonnes dotée d’un moteur à turbine énergivore.

Lundi, le Royaume-Uni a annoncé qu’il enverrait 14 de ses MBT Challenger II, dans l’espoir de pousser d’autres membres de l’OTAN à emboîter le pas. L’unique escadron semble être tout ce que l’armée britannique est prête à épargner pour le moment, bien qu’un député conservateur ait admis mercredi que Kiev en avait besoin de centaines pour réellement faire la différence.

Moscou a averti à plusieurs reprises l’Occident que l’envoi d’armes en Ukraine ne faisait que prolonger l’inévitable et risquait une escalade. Interrogé lundi sur les Challengers, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a seulement déclaré que “ces chars peuvent brûler et ils brûleront comme les autres.”