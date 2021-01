Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a soutenu les propositions européennes visant à introduire des limites d’exportation de vaccins en raison des retards de livraison du COVID-19 d’AstraZeneca et des pénuries d’approvisionnement.

« Je peux comprendre qu’il y a des problèmes de production, mais cela doit affecter tout le monde de la même manière », a déclaré Spahn à la télévision ZDF, a rapporté mardi Reuters.

«Il ne s’agit pas d’abord de l’Europe mais de la juste part de l’Europe», a-t-il ajouté, avant de dire que les limites d’exportation sur les plans COVID avaient du sens.

Les commentaires de Spahn font suite à l’annonce par AstraZeneca la semaine dernière de son intention de fournir à l’UE beaucoup moins de doses dans les semaines à venir que prévu. Le chef de la santé du bloc, Stella Kyriakides, a tiré sur le pharmaceutique anglo-suédois, affirmant que l’UE attendait des explications derrière les coupures d’approvisionnement, tout en exhortant l’entreprise à fournir les doses préfinancées dès que possible.

« L’Union européenne veut savoir exactement quelles doses ont été produites par AstraZeneca et où exactement jusqu’à présent et si ou à qui elles ont été livrées », a déclaré Kyriakides lundi.

Plus tard dans la journée, deux journaux allemands Handelsblatt et Bild ont publié des rapports séparés soutenant que le COVID-19 jab développé par AstraZeneca avait une efficacité de moins de 10% chez les plus de 65 ans, et l’Agence européenne des médicaments (EMA) devrait donner son vert light pour l’autorisation de mise sur le marché uniquement pour les personnes en dessous de cet âge.

AstraZeneca a rejeté les deux rapports, les qualifiant de «complètement incorrects».