L’Allemagne est devenue le dernier pays européen à révéler son intention de restreindre l’entrée après que le Royaume-Uni a annoncé qu’une variante de Covid-19 se répandait rapidement.

La porte-parole du gouvernement allemand, Martina Fietz, a annoncé dimanche que le pays avait l’intention de se joindre à l’Italie, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Belgique pour restreindre les vols britanniques afin d’empêcher la propagation de la variante.

«En raison du coronavirus #Mutation signalé, le gouvernement fédéral a l’intention de restreindre les options de voyage entre l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud. Un règlement est en cours d’élaboration », Fietz a déclaré, ajoutant que le gouvernement allemand est actuellement « en contact » avec son «Partenaires européens» sur la question.

La porte-parole du gouvernement Martina Fietz déclare que l’Allemagne prévoit de "restreindre" Voyage du Royaume-Uni, avec des plans en cours d’élaboration. Sonne comme un échelon inférieur à l’interdiction totale. Pourrait donner un indice sur l’approche de la France (et de l’Espagne) étant donné qu’ils en ont discuté ensemble https://t.co/9YlUw9eeya – Peter Yeung (@ptr_yeung) 20 décembre 2020

Le tabloïd allemand Bild a rapporté plus tôt dimanche que le gouvernement voulait restreindre l’entrée de minuit au 6 janvier.

Dimanche, le gouvernement britannique a également mis à jour ses conseils aux voyageurs, avertissant sur la page de voyage de l’Allemagne et d’autres pays qu’en raison de la nouvelle variante du virus, «Les voyages internationaux depuis votre région peuvent être de plus en plus restreints en raison de la réglementation nationale.»

« D’autres pays ont fermé leurs frontières et peuvent restreindre les mouvements ou introduire de nouvelles règles de quarantaine sans avertissement », le gouvernement a mis en garde, disant aux Britanniques à l’étranger de «Soyez prêt à rester à l’étranger plus longtemps que prévu.»

