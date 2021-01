TipRanks

3 Actions négociées à des prix très bas; Les analystes disent «acheter»

Une nouvelle année, un nouvel ajout au portefeuille d’actions – qu’est-ce qui peut avoir plus de sens que cela? Le bon moment pour acheter, bien sûr, est lorsque les prix des actions sont évalués au bas. Acheter bas et vendre haut est peut-être un peu éculé, mais c’est vrai, et la vérité a du pouvoir, mais les marchés sont en hausse. Le NASDAQ a augmenté de 43% en 2020 et le S&P 500 a affiché un gain de 16%. Dans un environnement de marché comme celui-là, trouver des actions qui sont prises dans le marasme est plus difficile qu’il n’y paraît. C’est là que les pros de Wall Street peuvent donner un coup de main.Nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour identifier trois actions qui correspondent à un profil: un cours de bourse qui a chuté de plus de 30% au cours des 12 derniers mois, mais avec au moins un potentiel de hausse à deux chiffres, selon les analystes. Sans oublier que chacun a obtenu une note de consensus d’achat modéré ou fort.Esperion (ESPR) Nous commencerons par Esperion, une société spécialisée dans les thérapies pour le traitement des taux élevés de cholestérol des lipoprotéines de basse densité – un facteur majeur contribuant aux maladies cardiaques. Le principal produit de la société, l’acide bempédoïque, est désormais disponible sous forme de comprimés sous les noms de marque Nexletol et Nexlizet.En février 2020, Nexletol et Nexlizet ont été approuvés en tant que traitements oraux pour réduire le LDL-C. L’acide bempédoïque reste dans les essais cliniques de son efficacité dans la réduction du risque de maladie cardiovasculaire. L’essai, appelé CLEAR Outcomes, est une étude à grande échelle et à long terme, qui suit plus de 14 000 patients avec des données de premier ordre attendues au second semestre 2022. L’étude couvre 1 400 sites dans 32 pays à travers le monde. a culminé en février dernier, après les approbations de la FDA, mais depuis lors, le stock a diminué. Les actions sont en baisse de 65% depuis leur pic. Parallèlement à la baisse de la valeur de l’action, la société a enregistré une baisse de ses revenus du T2 au T3, le chiffre d’affaires passant de 212 millions de dollars à 3,8 millions de dollars. Depuis le rapport du troisième trimestre, Esperion a annoncé le prix d’une offre de 250 millions de dollars de billets subordonnés seniors, à 4%, à échéance 2025. L’offre donne à la société un coup de pouce dans le capital disponible pour poursuivre les travaux sur son pipeline de développement et ses efforts de marketing pour l’acide bempédoique .Chad Messer, couvrant ESPR pour Needham, voit l’offre de billets comme un net positif pour Esperion. «Nous pensons que cette position de trésorerie sera suffisante pour soutenir Esperion jusqu’en 2021 et pour la rentabilité en 2022… Nous pensons que ce financement devrait contribuer à apaiser les inquiétudes concernant le bilan d’Esperion. Malgré un lancement difficile pour NEXLETOL et NEXLIZET, la croissance des produits s’est poursuivie au 3T dans un contexte de contraction du marché du LDL-C. Cette trajectoire de croissance suggère un potentiel d’accélération rapide lorsque les conditions s’améliorent », a écrit Messer. À cette fin, Messer évalue ESPR partage un achat fort, et son objectif de prix, à 158 $, suggère que l’action a une marge de croissance énorme cette année – jusqu’à 481% par rapport aux niveaux actuels. (Pour regarder les antécédents de Messer, cliquez ici) Dans l’ensemble, Esperion a enregistré 6 critiques récentes, avec une répartition de 5 achats et 1 prise pour donner à l’action une note d’achat fort du consensus des analystes. , se négociant à 27,16 $, ont un objectif de prix moyen de 63,33 $, ce qui implique une hausse d’un an de 133%. (Voir l’analyse boursière ESPR sur TipRanks) Intercept Pharma (ICPT) La maladie du foie est une menace grave pour la santé, et Intercept Pharma se concentre sur développer des traitements pour certaines des affections hépatiques chroniques les plus dangereuses, notamment la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et la cholangite biliaire primitive (CBP). Intercept dispose d’un pipeline de recherche basé sur FXR, un régulateur des voies de l’acide biliaire dans le système hépatique. affecte non seulement le métabolisme des acides biliaires, mais également les métabolismes du glucose et des lipides, ainsi que l’inflammation et la fibrose autour du foie. Le composé principal, l’acide obéticholique (OCA), est un analogue de l’acide biliaire CDCA et, en tant que tel, peut jouer un rôle dans les voies et récepteurs FXR impliqués dans la maladie hépatique chronique. Le traitement de la maladie du foie par le biais de la biologie FXR a des applications directes pour la PBC et semble prometteur dans le traitement des complications de la NASH.Les actions de l’ICPT ont fortement chuté l’été dernier, lorsque la FDA a rejeté la demande de la société d’approuver l’OCA pour le traitement de la fibrose hépatique liée à la NASH. Cela retarde l’entrée potentielle du médicament sur un marché lucratif; il n’y a pas de traitement actuel pour la NASH, et le premier médicament à obtenir l’approbation aura la tête pour atteindre un marché estimé entre 2 et 5 milliards de dollars de ventes annuelles potentielles. L’effet sur l’action se fait toujours sentir et ICPT reste à son plus bas niveau de 52 semaines.En réaction, en décembre 2020, Intercept a annoncé des changements majeurs dans la direction de haut niveau, alors que le PDG et président Mark Pruzanski a annoncé qu’il démissionnait à compter de janvier 1 de cette année. Il est remplacé par Jérôme Durso, ancien COO de la société, qui occupera également un poste au Conseil d’administration. Pruzanski restera en tant que conseiller et occupera un poste de directeur au conseil d’administration de la société.L’analyste de Piper Sandler, Yasmeen Rahimi, se penche en profondeur sur les efforts continus d’Intercept pour étendre les applications de l’OCA et pour soumettre à nouveau sa demande de nouveau médicament à la FDA. Elle considère la transition du leadership comme faisant partie de ces efforts et écrit: «[We] croient que le dévouement du Dr Pruzanski à transformer l’espace hépatique est toujours fort et qu’il continuera à guider les progrès de l’ICPT en tant que conseiller et membre du conseil. De plus, nous avons eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Jerry Durso et nous pensons qu’il transformera l’entreprise et dirigera le succès d’ICPT dans la croissance du marché PBC et la voie vers l’approbation potentielle et le lancement commercial de l’OCA dans la NASH. »Rahimi prend du temps. terme position haussière sur ICPT, donnant à l’action une cote de surpondération (c’est-à-dire acheter) et un objectif de cours de 82 $. Ce chiffre indique une hausse impressionnante de 220% pour les 12 prochains mois. (Pour voir le bilan de Rahimi, cliquez ici) Wall Street est un peu plus divisé sur le fabricant de drogue. La note consensuelle des achats modérés d’ICPT est basée sur 17 avis, dont 8 achats et 9 prises. Les actions sont au prix de 25,82 $, et l’objectif de cours moyen de 59,19 $ suggère un potentiel de hausse de 132% pour les 12 prochains mois. (Voir l’analyse boursière ICPT sur TipRanks) Gilead Sciences (GILD) Gilead a eu une année comme un feu d’artifice – rapide et rapide. Les gains sont intervenus en 1S20, lorsqu’il est apparu que le remdesivir, un médicament antiviral de la société, deviendrait un traitement de premier ordre pour le COVID-19. En novembre, cependant, même si le remdesivir avait été approuvé, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandait de ne pas l’utiliser, et les vaccins COVID actuellement sur le marché ont rendu le remdesivir inopérant pour la pandémie. Ce n’était que l’un des récents vents contraires de Gilead. La société travaille, en collaboration avec Galapagos (GLPG), au développement du filgotinib comme traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Alors que le médicament a reçu l’approbation de l’UE et du Japon en septembre 2020, la FDA a refusé l’approbation et Gilead a annoncé en décembre qu’elle suspendait les efforts de développement des États-Unis sur le médicament.Même ainsi, Gilead conserve un pipeline de recherche diversifié et actif, avec plus de 70 candidats à la recherche. à différents stades du processus de développement et d’approbation pour un large éventail de maladies et d’affections, y compris le VIH / sida, les maladies inflammatoires et respiratoires, les maladies cardiovasculaires et l’hématologie / oncologie.Sur une note positive, Gilead a affiché un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations, avec le chiffre d’affaires de 6,58 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 6% et augmentant de 17% d’une année sur l’autre. La société a mis à jour ses prévisions pour l’année 2020 sur les ventes de produits de 23 milliards de dollars à 23,5 milliards de dollars.Parmi les taureaux, l’analyste d’Oppenheimer Hartaj Singh, qui attribue aux actions GILD une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat) et un objectif de cours de 100 dollars. Les investisseurs devraient empocher un gain de 69% si la thèse de l’analyste se concrétisait. (Pour regarder les antécédents de Singh, cliquez ici) Soutenant sa position, Singh écrit: «Nous continuons à croire en notre thèse (1) d’une entreprise fiable de remdesivir / autres médicaments contre les poussées de SRAS-CoV, (2) d’une entreprise de base (VIH / oncology / HCV) en croissance à un seul chiffre au cours des deux prochaines années, (3) un levier d’exploitation permettant une plus grande croissance des bénéfices et (4) un rendement de dividende de 3 à 4%. » Que pense le reste de la rue? 