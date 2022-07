L’Allemagne va ramener les masques Covid-19, selon le ministre de la Justice – RT World News

L’efficacité des couvre-visages pour prévenir la propagation du virus est “incontestée”, déclare Marco Buschmann

Les Allemands devront à nouveau porter des masques faciaux à l’intérieur cet automne dans le cadre de nouvelles mesures visant à endiguer la propagation de Covid-19, a déclaré le ministre de la Justice Marco Buschmann.

La vague estivale de Covid-19 est déjà “en perte de vitesse” dans le pays, “mais nous devons prendre très au sérieux ce qui nous attend en automne et en hiver”, Buschmann a déclaré vendredi dans une interview au Berliner Morgenpost.

Le ministre a dit que le gouvernement était “à fond” se préparant à lutter contre le virus et était convaincu que des contre-mesures efficaces seraient finalisées d’ici la fin du mois de juillet. Celles-ci seraient discutées avec les autorités des 16 États allemands le mois prochain et envoyées au parlement en septembre.



“L’efficacité des masques pour les particuliers en intérieur est incontestée. C’est pourquoi une forme d’exigence de masque à l’intérieur jouera certainement un rôle dans notre concept », il a dit.

Selon Buschmann, le cabinet a déjà travaillé sur l’élaboration d’exigences de masque pour les transports publics.















Cependant, le ministre a souligné que les nouvelles règles anti-Covid allemandes seraient “proportionnées” et viseraient à protéger non seulement la santé des personnes, mais également leurs droits fondamentaux.



« Nous sommes d’accord au sein de la coalition qu’il n’y aura plus de confinements, plus de fermetures générales d’écoles et plus de couvre-feux. Ce sont des outils inappropriés dans la troisième année de la pandémie », il a dit.



“Enfermer négligemment les gens chez eux ou paralyser la vie publique” imiterait “Conditions chinoises” a déclaré Buschmann, qui est membre du Parti libéral démocrate (FDP) anti-lockdown.

Il faisait référence aux verrouillages stricts introduits à Wuhan, Shanghai et dans d’autres villes chinoises pendant la pandémie.

Le précédent gouvernement allemand de la chancelière Angela Merkel a également eu recours à des confinements et à des couvre-feux en 2020 et 2021 pour endiguer la hausse des infections.















De telles mesures sont injustifiables en raison de “Des effets mentaux et socio-psychologiques élevés, sans parler des conséquences sur l’éducation des jeunes… Une meule a été mise autour du cou de toute une génération d’élèves et d’étudiants”, a déclaré le ministre de la Justice.

Plus tôt cette semaine, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays à rétablir “Des mesures sociales de santé publique comme le masquage, l’éloignement et la ventilation.”

La pandémie est « loin d’être terminée », a-t-il insisté, pointant le nombre croissant de cas de Covid-19 ce mois-ci. Au cours de la semaine du 4 au 10 juillet, plus de 5,7 millions de nouvelles infections ont été signalées, soit une augmentation de 6 % par rapport à la semaine précédente.