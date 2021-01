La conversation

La bande « fumant » de Trump est pire que celle de Nixon, mais les républicains du Congrès sont moins incités à faire quoi que ce soit

Au moins, la bande «fumant» de Donald Trump est plus simple que celle de Richard Nixon. Les écoliers peuvent facilement saisir le crime élevé de Trump, contrairement au complot complexe et machiavélique immortalisé sur la bande qui a conduit à la chute de Nixon. Il sera plus difficile de leur expliquer pourquoi les républicains du Congrès ont décidé de tenir Nixon pour responsable, mais pas Trump, ce n’était certainement pas par manque de preuves. La bande est claire. Les enfants peuvent identifier le principe en jeu. Ils comprennent la triche. Ils savent que le perdant d’une course ne doit pas se déclarer vainqueur. Ils savent que c’est mal pour le perdant d’essayer de changer les résultats de la course en menaçant ceux qui gardent le score et appliquent les règles. C’est ce que Trump, le perdant de l’élection de 2020, a tenté de faire au plus haut responsable des élections en Géorgie, le secrétaire d’État Brad Raffensperger, lors d’un appel téléphonique samedi. «Je veux juste trouver 11 780 votes», a déclaré Trump. Trump a perdu la Géorgie par 11 779 voix. Pour faire pression sur ce responsable de l’État pour qu’il fasse son offre, Trump a brandi la menace de poursuites pénales. Il a affirmé – faussement, sans fondement et ridiculement – que les bulletins de vote de Géorgie étaient corrompus alors même qu’il essayait de les corrompre lui-même:> «Vous allez découvrir qu’ils le sont – ce qui est totalement illégal – c’est plus illégal pour vous que pour parce que, vous savez, ce qu’ils ont fait et que vous ne le signalez pas. C’est un criminel, c’est une infraction criminelle. Et vous ne pouvez pas laisser cela arriver. C’est un gros risque pour toi et pour Ryan [Germany], votre avocat. »La nature de cette menace (bel endroit où vous êtes ici, je déteste voir quoi que ce soit lui arriver… ou à vous) ne sera perdue pour quiconque connaît les films de gangsters. La vision de Trump sur le cliché du dur à cuire n’était pas particulièrement cohérente, mais elle répondait aux deux exigences de base du trope. C’était à la fois assez clair pour être indubitable et assez vague pour minimiser sa propre exposition à des poursuites pénales.[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] Congrès à l’époque – et maintenant En revanche, la bande «fumant» de Nixon défie le simple résumé, comme je me l’ai rappelé l’année dernière en essayant de la résumer lors d’une interview à la télévision publique française sur «le scandale du Watergate». On me pose des questions telles que l’auteur de «Chasing Shadows: The Nixon Tapes, the Chennault Affair, and the Origins of Watergate». La bande Nixon ne capturait qu’une petite partie de la dissimulation du Watergate. Mais sa libération a conduit les républicains du Congrès à appeler Nixon à démissionner ou à faire face à la destitution. Maintenant, face à des preuves enregistrées que le président abuse du pouvoir de son bureau pour lancer une attaque directe contre la règle de la majorité et l’intégrité du vote, les fondements de la démocratie américaine, la plupart des républicains du Congrès ne font rien ou soutiennent activement Trump. ? Moins qu’il n’y paraît. L’impact de la bande «fumant» de Nixon avait moins à voir avec son contenu – et le contenu du caractère des républicains du Congrès – qu’avec le timing. Comme le note l’historien Mark Nevin, la cassette «fumant» de Nixon a été rendue publique au bon moment pour faire une différence. Il est sorti en août 1974, lorsque les républicains du Congrès avaient leurs primaires derrière eux et se préparaient aux élections législatives de novembre. Jusqu’à ce qu’ils remportent leurs primaires, leur principale préoccupation avait été de perdre leur base, qui était fortement pro-Nixon, peu importe les preuves que le président avait enfreint la loi, abusé du pouvoir de son bureau et tenté de le dissimuler. À l’approche des élections générales, cependant, les républicains du Congrès devaient craindre de perdre le milieu, les modérés, les électeurs swing qui étaient dégoûtés par les révélations quotidiennes des actes répréhensibles de la Maison Blanche. rester avec le président, ils l’ont fait. Après leurs primaires, et avant les élections générales, il était politiquement commode pour eux de se distancer du président, c’est ce qu’ils ont fait. Comment 2020 est et n’est pas différent de 1974 Avec l’élection présidentielle de 2020 derrière nous, nous sommes maintenant dans la saison primaire du Congrès 2022 et la saison primaire présidentielle républicaine 2024. Cela signifie que pour la plupart des titulaires de charge républicains et des demandeurs de postes, la voie de la moindre résistance politique est de s’en tenir à Trump, même si cette voie mène loin de la démocratie et de l’égalité devant la loi et vers l’autoritarisme et une république évidée uniquement de nom. En mettant le principe constitutionnel au-dessus de l’esprit de parti, le secrétaire d’État de Géorgie Raffensperger et d’innombrables fonctionnaires électoraux républicains locaux et étatiques, ainsi qu’un petit nombre de républicains du Congrès, ont démontré leur engagement en faveur d’élections honnêtes. La force et le courage politique dont ils ont fait preuve, aussi impressionnants et essentiels dans la crise actuelle, ne sont pas suffisants pour arrêter le glissement de la nation de la démocratie. De nombreux républicains du Congrès, en tant que gros poissons dans les États rouges ou poissons d'écloserie dans l'habitat protecteur des districts gerrymandered, ont peu d'incitation à servir la majorité des électeurs américains. Tant qu'ils n'auront pas à représenter la majorité ou à perdre leurs positions de pouvoir, ils ne feront probablement ni l'un ni l'autre. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'information à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Il a été écrit par: Ken Hughes, Université de Virginie 