L’Allemagne va légaliser l’achat jusqu’à 30g de dagga

L’Allemagne autorisera les adultes à acheter et à posséder jusqu’à 30 grammes de cannabis à des fins récréatives dans le cadre de son plan de légalisation de l’herbe, selon un document gouvernemental consulté par Bloomberg.

Le cabinet a approuvé mercredi une proposition du ministère de la Santé qui autorisera la culture et la distribution commerciales sous licence et contrôlées par l’État.

La plus grande économie d’Europe vise à freiner le marché noir et la criminalité organisée en matière de drogue avec sa décision. Il y aura une limitation de l’achat et de la possession autorisés jusqu’à 30 grammes pour la consommation personnelle, ce qui est plus élevé que les propositions précédentes.

LIRE | L’Allemagne est mûre pour le dagga sud-africain – mais les producteurs doivent respecter les normes strictes de l’UE

La coalition au pouvoir prévoit d’évaluer une limite sur la quantité de THC – le produit chimique dans les mauvaises herbes qui vous fait planer – pour les adultes de 21 ans et moins.

La décision du gouvernement devrait donner un coup de pouce à l’industrie naissante du cannabis en Allemagne. Des entreprises telles que Synbiotic SE et Cantourage ont toutes deux établi des plans de croissance ambitieux.

Cela pourrait aussi être un coup de pouce pour le gouvernement, qui prévoit une taxe spéciale sur le cannabis. La vente sera réservée aux magasins spécialisés.