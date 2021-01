L’Allemagne prévoit de bloquer l’entrée aux personnes arrivant de pays où de nouvelles mutations de Covid-19 se propagent, suivant l’exemple d’autres pays qui ont resserré les restrictions en réponse à la menace potentielle pour la santé.

Le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer a annoncé jeudi que le gouvernement se préparait à refuser les voyageurs de «Zones de mutation», qu’il a énuméré comme le Brésil, la Grande-Bretagne, le Portugal et l’Afrique du Sud.

Plus tôt cette semaine, Seehofer a signalé que l’Allemagne réfléchissait à la possibilité de réduire les voyages aériens à destination «Presque zéro», citant Israël comme exemple à imiter. Cependant, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mardi aux législateurs qu’elle était opposée à une interdiction générale, préconisant plutôt des mesures plus ciblées pour arrêter la propagation des mutations du coronavirus.

Le gouvernement allemand a déclaré qu’il prendrait des mesures après que le ministère de la Santé aurait détecté des cas de variantes en provenance du Brésil, du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud dans le pays.

Les restrictions prévues coïncident avec des interdictions de voyager similaires mises en place par d’autres gouvernements concernés. La Norvège a annoncé hier que toutes les arrivées étrangères, à l’exception des voyages essentiels, seraient bloquées à partir de minuit vendredi. Le Premier ministre Erna Solberg a déclaré que la politique était conçue pour interdire l’entrée à toute personne qui ne vit pas dans le pays. Cependant, des exceptions seront faites pour les travailleurs essentiels venant de l’étranger en Norvège.

Plus tôt ce mois-ci, le Royaume-Uni a fermé sa frontière aux personnes d’Amérique du Sud et du Portugal par crainte d’une nouvelle variante de Covid-19 découverte au Brésil. Il a augmenté ses restrictions plus tôt cette semaine, ordonnant aux citoyens britanniques voyageant des pays de la « liste rouge » de se mettre en quarantaine dans des logements fournis par le gouvernement.

On craint que les mutations soient plus contagieuses ou provoquent des symptômes plus graves que les itérations antérieures du virus. La mutation britannique, par exemple, est soupçonnée d’être plus susceptible de provoquer la toux que les anciennes souches de Covid-19, mais l’odeur et le goût semblent moins affectés, selon les données publiées mercredi par l’Office of National Statistics (ONS) du Royaume-Uni.

Il existe également une incertitude quant à savoir si les vaccins Covid-19 actuels sur le marché sont moins efficaces contre les nouvelles souches, bien que les firmes pharmaceutiques se soient déclarées convaincues que leurs injections fonctionnent bien contre les mutations.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti la semaine dernière que les variantes pourraient potentiellement saper les campagnes de vaccination qui ont commencé dans le monde, avertissant que de nouvelles mutations étaient possibles si la propagation du virus était rapidement freinée.

