Au cours de la période de cinq jours, seuls les magasins qui vendent de la nourriture, ainsi que des sites de dépistage et de vaccination contre les coronavirus, seront ouverts dans toute l’Allemagne, dans ce qui sera probablement le verrouillage le plus strict du pays depuis le début de la pandémie à la fin de 2019. Merkel a déclaré que cela devrait être le cas. être «Jours calmes» et réduction des contacts sociaux entre le 1er et le 5 avril.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy