L’Allemagne va fixer un quota pour les femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises alors que les progrès ralentissent

L’Allemagne prévoit d’imposer des quotas obligatoires de genre dans ses plus grandes sociétés cotées, à mesure que les progrès sur la question ralentissent.

En vertu du projet de loi présenté mercredi, les conseils d’administration des sociétés cotées allemandes de plus de trois membres seront obligés d’avoir au moins une femme. Les entreprises dans lesquelles le gouvernement fédéral détient une participation majoritaire auront également un quota obligatoire de 30 pour cent de femmes membres du conseil d’administration.

Il s’appuie sur un quota volontaire de 30% pour les conseils de surveillance mis en place en 2015, mais cible les 70 plus grandes entreprises du pays, dont une trentaine n’ont pas du tout de femmes dans leurs conseils d’administration.

Le gouvernement a qualifié le projet de loi de moment «marquant» pour les femmes occupant des postes de direction. Il doit encore être approuvé par les législateurs du Bundestag.

La France montre la voie

Un peu plus d’un quart – 28 pour cent – des membres des conseils d’administration des plus grandes sociétés cotées en bourse d’Europe sont des femmes. Il y a huit ans, ce chiffre était de 15 p.

La Commission européenne tente d’imposer un quota de 40% depuis 2012, mais a été rejetée par les États membres qui soutiennent qu’il s’agit d’une question nationale.

Mais les progrès sont en grande partie dus à la législation et ont été plus rapides dans les États membres qui ont fixé des quotas juridiquement contraignants.

La France, qui a introduit un quota de 40 pour cent en 2011, est en tête avec un peu plus de 45 pour cent des administrateurs des plus grandes sociétés cotées en bourse du pays étant des femmes. Viennent ensuite la Suède (38%), la Belgique, l’Allemagne et l’Italie (tous 36%)

Au bas du tableau se trouvent l’Estonie et Chypre, où seuls 9% des membres du conseil sont des femmes, ainsi que la Grèce et Malte (10% toutes deux).

L’Allemagne recule

Mais si les femmes sont désormais bien plus représentées dans les conseils de surveillance, elles restent largement exclues des conseils d’administration. Le premier comprend des personnes travaillant à l’extérieur de l’entreprise qui sont nommées par les actionnaires pour approuver les grandes décisions commerciales, tandis que le second est composé des employés les plus hauts placés de l’entreprise qui supervisent la gestion quotidienne de l’entreprise.

Les femmes ne représentent que 18% des cadres supérieurs des plus grandes sociétés cotées en bourse d’Europe.

La Roumanie, l’Estonie et la Lituanie avaient la part la plus élevée de femmes cadres supérieurs en 2019 – toutes au-dessus de 30%. La France était juste au-dessus de la moyenne de l’UE à 19,6 pour cent tandis que l’Allemagne était en dessous avec 14 pour cent.

Et les preuves suggèrent que l’année précédente a été préjudiciable à la participation des femmes aux plus hauts échelons de la prise de décision dans les entreprises en Allemagne

Selon une étude publiée en octobre par la Fondation suédo-allemande Allbright, la part des femmes cadres supérieurs dans les plus grandes entreprises allemandes a chuté de 1,9 point de pourcentage l’an dernier à 12,8%. En revanche, les cinq autres pays étudiés – la France, le Royaume-Uni, la Pologne, la Suède et les États-Unis – ont tous enregistré une augmentation.

De plus, l’indice boursier allemand de premier ordre, le DAX, était le seul à ne pas avoir une seule entreprise avec au moins 30 pour cent de femmes au conseil d’administration.