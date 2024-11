L’Allemagne va fermer les consulats iraniens — RT World News

Berlin avait promis de faire payer à Téhéran l’exécution d’un suspect terroriste germano-iranien

L’Allemagne fermera les trois consulats iraniens sur son sol en réponse à l’exécution par Téhéran d’un double citoyen germano-iranien pour délits de terrorisme, a annoncé jeudi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

« Nous avons clairement fait savoir à Téhéran à plusieurs reprises et sans équivoque que l’exécution d’un citoyen allemand aurait de graves conséquences. » Baerbock a déclaré dans un discours télévisé. En plus de fermer les consulats de Francfort, Munich et Hambourg, Baerbock a déclaré que l’Allemagne chercherait à obtenir des sanctions de l’UE contre les personnes impliquées dans l’exécution de Jamshid Sharmahd.

Sharmahd a été exécuté lundi pour « planifier et orchestrer une série d’actes terroristes » Les médias d’État iraniens ont rapporté. Citoyen iranien et allemand, Sharmahd vivait aux États-Unis depuis 2003, où il dirigeait un groupe d’exilés iraniens déterminés à renverser les religieux au pouvoir dans le pays et à restaurer la monarchie soutenue par les États-Unis qui dirigeait le pays avant la révolution islamique de 1979.

Sharmahd a été arrêté par les forces de sécurité iraniennes aux Émirats arabes unis en 2020. Il a été emmené en Iran et accusé d’avoir orchestré de multiples actes terroristes, notamment l’attentat à la bombe en 2008 contre une mosquée de la ville méridionale de Chiraz, qui a tué 14 personnes et en a blessé 200. a été reconnu coupable l’année dernière et condamné à mort.















Plus tôt cette semaine, Baerbock a accusé le gouvernement iranien de « utiliser la mort comme une arme » et a averti que Sharmahd « meurtre » aurait des conséquences désastreuses pour Téhéran.

« Assez avec l’éclairage au gaz » Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a répondu. « Jamshid Sharmahd a mené ouvertement et sans vergogne une attaque terroriste contre une MOSQUÉE qui a tué 14 personnes innocentes. Un passeport allemand ne garantit l’impunité à personne, encore moins à un terroriste criminel.»

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré cette semaine que le bloc condamnait le projet de Sharmahd. « tuer dans les termes les plus forts possibles » et était aussi « envisageant des mesures en réponse ».

« Que diriez-vous d’une « mesure de l’UE » pour mettre fin au massacre de plus de 50 000 Palestiniens à Gaza ? Araghchi a répondu à Borrell. «Que diriez-vous d’une « mesure européenne » pour soutenir les familles des victimes de Jamshid Sharmahd ? Dans le cas contraire, l’Europe ne représente que l’hypocrisie.»