L’Allemagne va faire face à l’inflation la plus élevée depuis 70 ans (Banque centrale)

La crise énergétique de l’Allemagne, causée par la réduction de l’approvisionnement en gaz de la Russie, pourrait faire grimper l’inflation jusqu’à 10 %, prévient le chef de la Bundesbank

L’Allemagne est sur le point de connaître sa plus forte inflation depuis des décennies, a déclaré samedi le président de la banque centrale du pays, Joachim Nagel, au Rheinische Post, ajoutant que l’Allemagne pourrait tomber en récession.

“Un taux d’inflation de même 10% est possible pendant les mois d’automne”, Nagel a déclaré au journal, ajoutant que la dernière flambée des prix de l’énergie causée par la réduction des approvisionnements en provenance de Russie – le principal fournisseur de l’Allemagne – est susceptible de faire encore grimper les prix à la consommation.

“Les taux d’inflation à deux chiffres ont été mesurés pour la dernière fois en Allemagne il y a plus de 70 ans”, a ajouté le président de la Bundesbank. Le pays a connu un niveau d’inflation similaire en 1951, lorsqu’il a atteint 11 %, selon des calculs effectués à l’époque, selon les médias allemands.

La situation de l’économie nationale devrait également rester tendue l’année prochaine, a averti Nagel, ajoutant que “la question de l’inflation ne disparaîtra pas en 2023” puisque “Les goulots d’étranglement de l’approvisionnement et les tensions géopolitiques devraient persister.”

L’inflation devrait dépasser les prévisions de juin de la Bundesbank de 4,5 points et s’élever à 6% en moyenne “avant la virgule l’année prochaine”, il ajouta.

Les prix du gaz naturel et de l’électricité ont déjà augmenté plus que prévu, a noté Nagel. La réduction des importations de gaz en provenance de Russie, survenue lors d’une vague de chaleur extrême en Europe qui a entraîné une baisse des niveaux d’eau dans les principaux fleuves européens et entravé le transport fluvial, pourrait gravement affecter l’économie allemande, a-t-il averti.

“Alors que la crise de l’énergie s’aggrave, une récession semble probable l’hiver prochain”, prédit le chef de la Bundesbank.

Selon le Financial Times, les prix pratiqués par les producteurs industriels allemands ont augmenté de 37,2 % entre juillet 2021 et juillet 2022. L’Office fédéral allemand de la statistique l’a qualifiée d’augmentation la plus élevée jamais enregistrée, ajoute le journal.

La prévision de Nagel intervient alors que l’Allemagne fait face à une crise énergétique majeure. Les approvisionnements en gaz de la Russie sont en baisse constante en raison de problèmes techniques résultant des sanctions liées à l’Ukraine. Le géant russe de l’énergie, Gazprom, a annoncé vendredi qu’il interromprait le transit de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 pour des travaux de maintenance de trois jours entre le 31 août et le 2 septembre.

L’approvisionnement en gaz de l’UE via Nord Stream 1 avait déjà chuté à 20 % du niveau maximum le mois dernier. Selon Gazprom, cinq turbines doivent fonctionner pour pomper le gaz à pleine capacité, et la plupart d’entre elles ont besoin d’une révision. L’une des turbines est actuellement bloquée en Allemagne en raison de sanctions, après son retour de travaux de réparation au Canada.

L’annonce de vendredi a entraîné une nouvelle hausse du prix du gaz en Europe, les prix ayant bondi de 7 % pour dépasser 2 600 dollars par millier de mètres cubes.