Les crimes de guerre de la Russie dans l’oblast de Kiev

La Fondation Clooney pour la Justice (CFJ), une organisation non gouvernementale fondée par Amal et George Clooney, a déposé trois plaintes auprès du parquet fédéral allemand, dans le but de déclencher une enquête sur l’affaire. crimes de guerre aurait été commis par des Russes en Ukraine, selon un média économique Forbes rapporté le 26 octobre.

Le CFJ représente 16 victimes et membres de leurs familles, et leurs plaintes portent sur des crimes commis par des soldats russes en Ukraine à la suite de l’invasion à grande échelle par la Fédération de Russie.

Depuis le début du conflit, l’initiative Docket, un projet du CFJ, collecte des preuves et documente les crimes commis par les forces russes. Cet effort comprenait des enquêtes sur le terrain en Ukraine et une analyse approfondie des données open source. Les preuves recueillies ont ensuite été utilisées pour engager des poursuites en Allemagne selon le principe de compétence universelle.

Les trois affaires ont été déposées contre des commandants russes supérieurs et intermédiaires. Le premier cas concerne une frappe de missile dans la région d’Odessa à l’été 2022, faisant des victimes civiles. La deuxième affaire concerne la détention illégale, la torture et l’exécution d’individus dans l’oblast de Kharkiv. Le troisième cas concerne des commandants d’unités russes impliqués dans diverses violations lors de l’occupation de l’oblast de Kiev en mars 2022.

Si les autorités allemandes trouvent les preuves convaincantes, elles peuvent ouvrir une enquête pénale et émettre des mandats d’arrêt. Les mandats d’arrêt peuvent être exécutés en dehors de l’Allemagne via les systèmes Europol et Interpol. La Cour pénale internationale (CPI) peut également émettre des mandats d’arrêt contre des suspects clés.

Une fois les enquêtes ouvertes, Docket continuera à fournir des preuves supplémentaires aux procureurs allemands, à se coordonner avec le parquet ukrainien et à offrir son soutien aux survivants et à leurs familles.

L’implication des tribunaux au-delà de l’Ukraine est cruciale, a déclaré Marina Slobodyanyuk, chef du département d’enquête de Truth Hounds.

Malgré les efforts des forces de l’ordre ukrainiennes pour découvrir les crimes de guerre russes, elles sont surchargées et disposent de capacités limitées pour poursuivre les commandants et les cerveaux de ces crimes. L’Allemagne peut donc contribuer de manière significative à l’obtention de justice pour les victimes ukrainiennes.

Bien que ces trois affaires soient les premières déposées en Allemagne en vertu du principe de compétence universelle, l’équipe du Docket s’efforce de présenter d’autres affaires.

La Fondation CFJ a également partagé des preuves avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour soutenir les efforts de la cour visant à tenir les hauts dirigeants russes pour responsables de crimes de guerre.

Les tribunaux allemands ont l’habitude de tenter de poursuivre les crimes internationaux. Auparavant, le parquet fédéral allemand avait ouvert une enquête sur les crimes de guerre commis par la Russie à Hostomel, dans l’oblast de Kiev.

En juillet 2023, plus de 10 000 morts civiles avaient été recensées à la suite de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, bien que les chiffres réels dépassent de loin les chiffres confirmés. Au cours des 17 mois d’occupation, plus de 97 000 crimes de guerre commis par les Russes ont été enregistrés. Sur 383 suspects identifiés, 220 font face à des accusations et 54 ont été condamnés par les tribunaux ukrainiens.

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine