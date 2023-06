L’Allemagne va enquêter sur d’anciens pilotes de chasse de l’armée de l’air accusés d’avoir entraîné l’armée chinoise

Le ministre allemand de la Défense a déclaré vendredi que son pays examinerait un rapport selon lequel d’anciens pilotes d’avions de combat de l’armée de l’air allemande auraient formé des pilotes pour l’armée chinoise.

Le magazine d’information Der Spiegel et le radiodiffuseur public ZDF ont rapporté vendredi qu' »au moins une poignée » d’anciens officiers de l’armée de l’air allemande travaillent comme entraîneurs en Chine, et que dans plusieurs cas, ils ont apparemment été payés par des entreprises aux Seychelles. Ils ont dit que cette formation se poursuivait depuis des années, que plusieurs pilotes n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires ou étaient injoignables, et que l’un d’eux a rejeté les allégations.

Interrogé sur le rapport lors d’une visite à Singapour, le ministre de la Défense Boris Pistorius a déclaré qu’il existe des règles claires sur ce que les militaires sont autorisés à faire après avoir quitté les forces armées et sur les activités qu’ils doivent notifier, et qu’il existe également des règles claires sur exigences de confidentialité.

« Chaque cas individuel doit être examiné », a-t-il déclaré. « Nous le ferons de manière approfondie et toutes les transgressions seront punies, c’est tout à fait clair, bien qu’il soit clair que les militaires peuvent occuper d’autres emplois après la fin de leur service, mais dans les limites de nos lois et dans les limites de leurs obligations. »

Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz a cherché à équilibrer des liens commerciaux solides avec la reconnaissance que la Chine est de plus en plus un concurrent et un « rival systémique », ainsi qu’un partenaire sur des questions telles que le changement climatique. Sa coalition tripartite s’est engagée à élaborer une « stratégie globale pour la Chine », bien qu’il ne soit pas encore clair quand cela sera prêt.