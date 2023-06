L’Allemagne va donner 1 100 000 000 £ aux survivants de l’Holocauste du monde entier l’année prochaine | Nouvelles du monde

Le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, également connu sous le nom de Mémorial de l’Holocauste à Berlin (Photo: AP)

1,1 milliard de livres supplémentaires seront distribués aux survivants de l’Holocauste dans le monde en 2024, a-t-on annoncé.

La compensation a été négociée avec le ministère allemand des Finances et comprend 703 millions de livres sterling pour fournir des soins à domicile et des services de soutien. pour les survivants fragiles et vulnérables de l’Holocauste.

En outre, des augmentations de 138 millions de livres sterling des paiements symboliques du programme supplémentaire du Hardship Fund ont été obtenues.

Le financement aura un impact sur plus de 128 000 survivants de l’Holocauste dans le monde, selon la Conférence sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne – également connue sous le nom de Conférence sur les revendications.

Le vice-président de l’organisation, Greg Schneider, a déclaré: «Chaque année, ces négociations deviennent de plus en plus critiques à mesure que cette dernière génération de survivants de l’Holocauste vieillit et que leurs besoins augmentent.

« Être en mesure d’assurer des paiements directs aux survivants en plus des extensions des services de protection sociale est essentiel pour s’assurer que chaque survivant de l’Holocauste est pris en charge aussi longtemps que nécessaire, en répondant à chaque besoin individuel. »

Le paiement supplémentaire du Hardship Fund a été initialement établi pour être un paiement unique, négocié pendant les blocages de Covid-19 et a finalement abouti à trois paiements supplémentaires pour les survivants de l’Holocauste éligibles.

Cette année, l’Allemagne a de nouveau accepté de prolonger l’indemnité de sujétion, qui devait prendre fin en décembre 2023, jusqu’en 2027.

Un homme franchit la porte du camp de la mort nazi de Sachsenhausen avec la phrase «Arbeit macht frei» – le travail vous libère – à Oranienburg près de Berlin (Photo: AP)

Le montant pour chacune des années supplémentaires a été fixé à environ 1 370 dollars (1 083 £) par personne pour 2024, passant à 1 534 dollars (1 213 £) pour 2027.

Les survivants qui reçoivent ces paiements sont en grande partie des Juifs qui n’étaient pas dans des camps ou des ghettos et qui ne sont pas éligibles aux programmes de pension, a déclaré la Claims Conference.

En tant qu’enfants, ils ont fui les soi-disant Einsatzgruppen – des unités de meurtre mobiles nazies accusées d’avoir assassiné des communautés juives entières.

Plus d’un million de Juifs ont été tués par ces unités, qui opéraient en grande partie en tirant sur des centaines et des milliers de Juifs à la fois et en les enterrant dans des fosses communes.

« Pour ceux qui ont pu fuir et survivre – ils sont parmi les plus pauvres de la communauté des survivants ; la perte de temps, de famille, de biens et de vie ne peut être réparée », a déclaré le groupe de la Claims Conference.

« En augmentant les paiements à ces survivants, le gouvernement allemand reconnaît que cette souffrance est toujours ressentie profondément, à la fois émotionnellement et financièrement », a déclaré le groupe de la Claims Conference dans un communiqué.

Les voies ferrées où des centaines de milliers de personnes sont arrivées pour être dirigées vers les chambres à gaz à l’intérieur de l’ancien camp de la mort nazi d’Auschwitz Birkenau, ou Auschwitz II (Photo: AP)

« Bien que symboliques, ces paiements apportent un soulagement financier à de nombreux survivants juifs vieillissants de l’Holocauste vivant dans le monde. »

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a maintenant près de huit décennies, tous les survivants vivants de l’Holocauste sont âgés et beaucoup souffrent de nombreux problèmes médicaux parce qu’ils ont été privés d’une alimentation adéquate lorsqu’ils étaient jeunes.

Alors que le nombre de survivants diminue, la Claims Conference a également négocié un financement continu pour l’éducation sur l’Holocauste, qui a été prolongé de deux ans et augmenté chaque année de 3,3 millions de dollars (2,61 millions de livres sterling).

Depuis 1952, le gouvernement allemand a versé plus de 90 milliards de dollars (71 milliards de livres sterling) à des particuliers pour les souffrances et les pertes résultant de la persécution par les nazis.

En 2023, la Claims Conference prévoit de distribuer des centaines de millions d’indemnisations à plus de 200 000 survivants dans 83 pays.

« Près de 80 ans se sont écoulés depuis la libération d’Auschwitz, et la nécessité de négocier les soins et l’indemnisation des survivants est plus urgente que jamais », a déclaré Stuart Eizenstat, le négociateur spécial de la délégation de négociation de la Claims Conference.

«Chaque négociation est une quasi-dernière occasion de garantir que les survivants de l’Holocauste reçoivent une certaine mesure de justice et une chance de retrouver la dignité qui leur a été enlevée dans leur jeunesse.

« Cela ne suffira jamais tant que le dernier survivant n’aura pas rendu son dernier souffle », a-t-il ajouté.

