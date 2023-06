L’Allemagne va déployer des navires de guerre dans l’Indo-Pacifique

Berlin étendra sa présence militaire en mer de Chine méridionale, a déclaré un responsable clé de la défense

L’Allemagne déploiera deux navires de guerre dans l’Indo-Pacifique l’année prochaine, a déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius lors d’un sommet international dimanche, au milieu des tensions régionales persistantes impliquant la Chine et Taïwan, ainsi que de la mer de Chine méridionale contestée.

Dans une allocution à la conférence sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour dimanche, Pistorius a déclaré que le passage maritime, par lequel transitent environ 40% du commerce extérieur européen, doit être respecté.

« À cette fin, le gouvernement fédéral allemand a envoyé une frégate dans l’Indo-Pacifique en 2021, et déploiera à nouveau, en 2024, des moyens maritimes », Pistorius a déclaré lors de la conférence, à laquelle ont assisté de nombreux responsables de la défense parmi les plus influents au monde.

Ces actifs, a déclaré Pistorius, comprendraient une frégate et un navire de ravitaillement – ​​mais il a souligné que le déploiement maritime n’est pas entrepris pour contrer les actions d’un acteur spécifique dans la région. « Au contraire, » il a continué, « Ils se consacrent à la protection de l’ordre international fondé sur des règles auquel nous avons tous souscrit et dont nous devrions tous bénéficier. »

Berlin et Pékin entretiennent des liens commerciaux clés, mais le déploiement des navires de guerre dans la mer de Chine méridionale en 2024 pourrait potentiellement entraîner des maux de tête alors que l’Allemagne cherche à jongler avec sa sécurité et ses intérêts économiques.

En 2021, un navire de guerre allemand a été déployé dans la région pour la première fois en près de deux décennies. D’autres pays occidentaux ont également accru leur présence militaire dans la région au milieu des inquiétudes concernant les objectifs territoriaux de Pékin, en particulier en ce qui concerne Taiwan.

Pékin a affirmé que la mer de Chine méridionale était sa zone maritime exclusive. Cependant, il y a environ sept ans, un tribunal aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a fermement rejeté la revendication territoriale de Pékin sur les eaux. Malgré cela, la Chine a installé des avant-postes militaires sur au moins trois îles de la mer.

Le mois dernier, Pékin a exprimé sa « grand mécontentement » lors d’une visite de la ministre du gouvernement allemand Bettina Stark-Watzinger à Taïwan – que Pékin considère comme une province séparatiste. La Chine a fréquemment reproché aux nations occidentales de s’engager dans la diplomatie avec les dirigeants de Taipei, qu’elle considère comme faisant partie de son territoire souverain en vertu du principe « Une seule Chine ».

Samedi, lors de la même conférence à Singapour, Pistorius a déclaré qu’il avait « c’est clair » à Pékin qu’il s’attendait à ce que la Chine mette fin à sa pratique consistant à enrôler d’anciens pilotes militaires allemands pour aider à former ses propres forces. Cela fait suite à un rapport du magazine d’information allemand Spiegel vendredi, qui a déclaré que la Chine recevait une telle formation depuis des années, et que les responsables de la sécurité à Berlin craignaient que les connaissances militaires des forces allemandes et de l’OTAN ne soient discutées.