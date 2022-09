L’Allemagne va dépenser 195 milliards de dollars pour lutter contre les prix élevés de l’énergie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Allemagne prévoit de dépenser jusqu’à 195 milliards de dollars pour aider les consommateurs et les entreprises alors que la flambée des prix de l’énergie due à la guerre en Ukraine pousse la plus grande économie d’Europe dans une récession imminente.

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré jeudi que le gouvernement réactivait un fonds de stabilisation économique précédemment utilisé pendant la crise financière mondiale et la pandémie de coronavirus.

Le fonds sera utilisé pour limiter le prix que les clients paient pour le gaz naturel, qui est utilisé pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et alimenter les usines. Le gouvernement abandonne une surtaxe précédemment proposée sur le gaz naturel qui était censée aider à répartir la hausse du coût d’achat du carburant sur le marché mondial.

“On peut dire que c’est un double coup dur”, a déclaré Scholz, s’exprimant lors d’une conférence de presse par liaison vidéo car il s’isole en raison d’une infection au COVID-19.

L’ALLEMAGNE GARDERA 2 DE LEURS 3 CENTRALES NUCLÉAIRES EN MARCHE AVANT UNE POSSIBLE CRISE ÉNERGÉTIQUE

Scholz a déclaré que la décision de la Russie de réduire le gaz naturel vers l’Europe et les récentes fuites sur les pipelines Nord Stream 1 et 2 allant de la Russie à l’Allemagne ont montré qu’il ne fallait pas s’attendre à de nouveaux approvisionnements énergétiques russes dans un proche avenir. Les responsables européens affirment que les réductions de gaz par l’exportateur public Gazprom sont un chantage à l’énergie visant à faire pression sur les gouvernements européens pour leur soutien à l’Ukraine et pour des sanctions contre Moscou.

“Nous sommes bien préparés pour cette situation”, a déclaré Scholz. “Nous avons pris des décisions qui nous permettent de faire face à ce changement de situation.”

Le fonds, qui s’inscrit dans le cadre d’efforts déployés à travers l’Europe pour alléger les factures d’énergie des ménages et des entreprises, a été annoncé alors que l’inflation allemande atteignait les deux chiffres pour la première fois depuis des décennies, atteignant 10,9 % en septembre selon la norme harmonisée de l’UE. D’éminents économistes avertissent que l’Allemagne est confrontée à une récession car les prix élevés de la nourriture, du carburant, de l’électricité et du chauffage laissent les gens avec moins d’argent à dépenser pour d’autres choses.

“Nous glissons vers une récession et n’en sortirons qu’au printemps prochain”, a déclaré l’économiste Torsten Schmidt de l’Institut Leibniz de recherche économique. “Le principal fardeau est actuellement ressenti par les ménages privés, qui subissent une perte massive de pouvoir d’achat.”

L’Allemagne a été fortement dépendante pendant des années du gaz bon marché en provenance de Russie, et les entreprises qui consomment beaucoup d’énergie ont été durement touchées après que les réductions de Gazprom aient fait exploser les prix du gaz. Le gouvernement et les services publics se sont tournés vers le gaz liquéfié plus cher qui vient par bateau de fournisseurs, y compris les États-Unis, et a rempli le stockage souterrain du pays à 91 % avant la saison de chauffage hivernale. Une pénurie de gaz est à éviter si l’hiver est moyen.

Pourtant, le gouvernement pourrait être contraint de rationner l’énergie aux entreprises en cas d’hiver exceptionnellement froid, un scénario qui pourrait entraîner une nouvelle forte baisse de l’économie. Même maintenant, les prix élevés poussent les fabricants d’acier et d’engrais à arrêter leur production, affirmant que ce n’est pas rentable en raison du coût.

L’INFLATION EN ALLEMAGNE ATTEINT UNE ÉLEVÉE DE PRÈS DE 50 ANS AU CŒUR DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

Le ministre des Finances, Christian Lindner, a insisté sur le fait que le fonds n’impliquerait pas de nouveaux emprunts réguliers, affirmant que l’Allemagne “ne suit expressément pas la voie de la Grande-Bretagne”.

Le gouvernement britannique a récemment annoncé des réductions d’impôts financées par des emprunts malgré les plans de dépenses de milliards pour protéger les maisons et les entreprises de la flambée des prix de l’énergie, entraînant une forte chute de la livre cette semaine.