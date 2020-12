Les autorités allemandes commenceront à administrer les premières vaccinations dimanche, a déclaré le ministre de la Santé, après que le régulateur européen des médicaments a approuvé lundi l’utilisation du vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech.

Berlin se félicite de l’approbation du vaccin par l’Agence européenne des médicaments, a déclaré lundi le ministre de la Santé Jens Spahn, décrivant cette décision comme une étape importante dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

«La vaccination nous ouvre la voie pour sortir de la crise. Et nous faisons tout notre possible pour emprunter cette voie le plus rapidement possible ». Dit Spahn. Le ministre a annoncé que les autorités allemandes commenceraient le 27 décembre la première vaccination dans les maisons de retraite du pays.

La semaine dernière, le gouvernement de la ville de Berlin avait déjà déclaré que les États fédéraux allemands se préparaient à déployer le vaccin Pfizer-BioNTech le 27 décembre, ajoutant que la priorité serait donnée aux personnes âgées dans les maisons de soins.

La déclaration est intervenue après une conférence entre Spahn et des responsables de la santé des 16 États du pays. Le ministre aurait exprimé à l’époque sa frustration face au manque d’approbation d’un vaccin en partie développé en Allemagne lorsque la Grande-Bretagne et les États-Unis le déployaient.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne est passé à 1510652 lundi, tandis que le nombre de morts signalé était de 26275, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI).

Alors que le pays est aux prises avec une augmentation des infections à coronavirus, la chancelière Angela Merkel a exhorté samedi les Allemands à éviter de rendre visite aux membres de leur famille à Noël et à utiliser plutôt des appels vidéo pour les salutations.

En France, le ministre de la Santé Olivier Veran a déclaré plus tôt lundi que son pays se préparait également à lancer le programme de vaccination Covid-19 le 27 décembre.

